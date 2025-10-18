Slušaj vest

Istorija pretraživača je tehnički lista svake stranice koju ste posetili na mreži i vreme kada ste bili tamo. I to vas može veoma dovesti do nevolja. Zamislite romantične „komedije“ u kojima se momak (uvek je momak) nađe "na optuženičkoj klupi" nakon što njegova devojka pogleda istoriju njegovog pretraživača.

Za većinu nas, deljenje računara je normalno (nažalost, postavljanje više korisničkih naloga nije), kao i pozajmljivanje pametnog telefona nekome. Nije važno da li šifrujete svoje imejlove, koristite Tor i VPN dok pretražujete da biste ostali anonimni: ako neko ima pristup vašim uređajima, može da vidi gde ste sve bili.

Pregledač će čuvati vašu istoriju na neodređeno vreme u slučaju da morate da pronađete put nazad do možda zaboravljenog ugla interneta koji ste nekada davno posetili. Realnost je da ga mogu koristiti protiv vas svi drugi, prijatelji, saradnici, poslodavci, pa čak i vlasti.

Mislite da to izaziva strah? Ali uzmite u obzir da je još 2016. jedan zaposlenik optužen na kanadskom sudu za uništavanje dokaza nakon što je obrisao istoriju pretraživača svog ličnog laptopa. (Na kraju je on pobedio.) U SAD, Sarbanes-Oxley zakon ima za cilj da spreči brisanje dokaza od strane korporacija, ali je primenjen na najmanje jednog pojedinca.

Pretpostavimo da samo želite malo digitalne privatnosti. Šta možete da uradite da vaše prethodne posete budu skrivene? Izbrišite ih. Redovno. Ili možda napravite najpametniji potez od svih: ne čuvajte podatke, nikada. Možda će vaša web putovanja biti malo manje zgodna, ali to je cena bezbednosti. Evo kako da uklonite istoriju pregledača.

Desktop pretraživači: uklanjanje istorije, keša i još mnogo toga Google Chrome

Idite na meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu Chrome-a da biste izabrali Još alata > Obriši podatke pregledanja. Ovo će otvoriti dijalog za brisanje vaše istorije pregledanja, kao i istorije preuzimanja (neće izbrisati stvarne preuzete datoteke), kolačića, keširanih slika i datoteka (koji pomažu bržem učitavanju stranica kada ih ponovo posetite), sačuvanih lozinki, i više. Možete da izbrišete samo informacije iz poslednjeg sata, dana, nedelje, meseca ili „sve vreme“.

Chrome vam ne daje opciju da ne prikupljate istoriju pregledača. Što je još gore, Google stalno prikuplja vašu aktivnost na webu i u aplikacijama. Ali možete ga redovno brisati. Idite na myactivity.google.com i kliknite na Aktivnosti na webu i u aplikacijama. Štiklirajte izbor Uključi Chrome istoriju i aktivnost i uključite automatsko brisanje tako da Google briše sve starije od tri, 18 ili 36 meseci (po vašem izboru). Kliknite na Upravljaj svim aktivnostima na webu i u aplikacijama da biste izbrisali još više.

Microsoft Edge

Microsoft Edge je takođe izgrađen na Chromium-u, tako da se primenjuju mnogi od gore navedenih koraka. Da biste pronašli istoriju svog pregledača, pritisnite Ctrl+Shift+Del, unesite „edge://settings/clearBrovserData“ u traku za adresu ili idite na meni sa tri tačke > Podešavanja > Privatnost, pretraga i usluge > Obriši podatke pregledanja, a zatim kliknite na Izaberi šta da obrišete.

Oslobodite se istorije pregledanja, kolačića i još mnogo toga za iste periode—poslednji sat do "zauvek", sa koracima između. Ako to učinite, briše ga na bilo kom uređaju sa kojim ste sinhronizovali Edge. Da biste to izbegli, prvo se odjavite iz pregledača.

Napravite rezervnu kopiju koraka u podešavanjima i videćete vezu koja kaže - Izaberite šta da obrišete svaki put kada zatvorite pregledač. Prebacite prekidač za istoriju pregledača da biste je izbrisali svaki put.

Kao i Google, Microsoft čuva deo vaše istorije na mreži. Kliknite na "Upravljajte svojim podacima" da biste posetili stranicu privatnosti na svom Microsoft nalogu, gde možete da izbrišete tu sinhronizovanu istoriju aktivnosti pregledača.

Ako i dalje pokušavate da koristite Microsoft Internet Explorer... samo prestanite. Čak je i Microsoft pokušao da "zabije" poslednji ekser u kovčeg tog pretraživača.

Safari

Na macOS-u vlada čuveni Safari. Brisanje istorije poseta web-sajtu je jednostavno: kliknite Istorija > Obriši istoriju. U iskačućem prozoru izaberite vremenski okvir koliko unazad želite da izbrišete. Međutim, ovo čini mnogo više od brisanja istorije pregledača - takođe uklanja vaše kolačiće i keš memoriju podataka.

Umesto toga, možete da kliknete na Istorija > Prikaži svu istoriju i potražite pojedinačne sajtove koje želite da izbacite iz istorije. Izbrišite kolačiće tako što ćete otići u Safari > Preferences > Privatnost; tada možete da upravljate podacima web lokacije putem dugmeta.

Mozilla Firefox

U Firefox-u idite na meni i izaberite Podešavanja > Privatnost i bezbednost. Pomerite se nadole da biste pronašli Istoriju. Podesite Firefox da pamti, da se nikada ne seća ili da koristite prilagođena podešavanja kao što je pamti istoriju, ali ne i kolačiće. Ovaj odeljak takođe sadrži dugme Obriši istoriju. Kliknite na njega da izaberete vremenski opseg za brisanje (jedan, dva, četiri, danas ili sve) i koje podatke želite da izbacite (istorija, prijave, obrasci/pretraga, kolačići i keš).

Proverite odeljak Sinhronizacija (sa leve strane) dok ste u podešavanjima – ako ste se prijavili sa Mozilla Firefox nalogom, vaša istorija (plus obeleživači, kartice, lozinke i podešavanja) može biti sinhronizovana sa vašim drugim računarima i uređajima koristeći Firefox, čak i na pametnim telefonima. Promenite šta, ako ništa drugo, zaista želite da sinhronizujete.

Opera

U glavnom meniju u Operi, na traci za navigaciju sa leve strane, kliknite na ikonu sata da biste ušli u istoriju. Videćete dugme "Obriši podatke pregledanja" koje nudi skoro identična podešavanja kao Chrome.

To je zato što je Opera napravljena sa motorom iz Chromium projekta, koji takođe pokreće oba pretraživača. Opera nudi malo više za one koji žele bezbedno da obilaze web, međutim, putem ugrađene VPN opcije, koja se nalazi preko opera://settings/vpn (ukucajte to u adresnu traku). Ne morate da instalirate proširenje da biste počeli da ga koristite.

Mobilni pretraživači: čišćenje vaše mobilne web istorije Safari

Na iPhone-u i iPad-u, Safari je podrazumevani pretraživač. Da ne snimate istoriju pregledača, ostanite u privatnom režimu dok surfujete. Kada imate istoriju za brisanje, idite na Podešavanja > Safari > Obriši istoriju i podatke web lokacije. Time se uklanja istorija, kolačići i drugi podaci o pregledanju. Osim toga, ako je telefon prijavljen na iCloud, on briše istoriju na iCloud-u, kao i na drugim uređajima povezanim sa tim iCloud nalogom.

Ako želite da izbrišete podatke samo za odabrane sajtove, vratite se na Podešavanja > Safari i pomerite se nadole do Napredno > Podaci o web lokaciji. Nakon što se učita (može potrajati) videćete listu svih web lokacija koje ste posetili—i verovatno mnogo toga koje niste, jer takođe beleži sajtove koji poslužuju kolačiće trećih strana. Dodirnite Uredi > [simbol minus] pored svakog da biste izbrisali ili samo prevucite nalevo na svakom da biste izbrisali.

Chrome

Google Chrome pretraživač je standard na svim Android telefonima i može se preuzeti za iOS. U oba slučaja idite na meni sa tri tačke, izaberite Istorija i gledate listu svih sajtova koje ste posetili dok ste na javnom režimu(za razliku od anonimnog). To uključuje istoriju u svim Chrome pregledačima prijavljenim na isti Google nalog, tako da se istorija vaše radne površine takođe prikazuje ovde.

Sa iOS-om, imate opciju da dodirnete Uredi ili Obriši podatke pregledanja. Sa ovim poslednjim (što je jedina opcija na Android telefonima i tabletima), bićete poslati u okvir za dijalog (na slici) koji omogućava iskorenjivanje sve istorije pregledanja, kolačića, keširanih podataka, sačuvanih lozinki i podataka za automatsko popunjavanje, vi izaberete šta želite da izbrišete. Korisnici Android-a dobijaju dodatnu mogućnost da ograniče brisanje na sat, dan, nedelju, mesec ili „sve vreme“.

Opet, kasnije proverite stranicu Moje aktivnosti na Google-u da vidite šta se može čuvati na mreži.