Zbog tehnoloških napredaka i dotrajalosti materijala, preporučuje se zamena rutera na svakih pet godina, kako bi vaša mreža ostala stabilna i brza. Ukoliko koristite mnogo uređaja visokih performansi ili često dodajete nove pametne uređaje u svoj dom, možda bi bilo idealno da ruter menjate na svake dve do tri godine.

Jedan od prvih znakova da je vreme za novi ruter je pucanje veze ili spor internet, čak i kada su svi uređaji u blizini rutera. Stari ruteri često imaju problema da podrže više uređaja istovremeno, što može dovesti do opadanja brzine i nestabilnosti veze.

Foto: Shutterstock

Ako želite da testirate da li je problem u ruteru, približite uređaj rutoru i proverite da li signal i dalje puca.Ukoliko se prekidi i dalje dešavaju, možda je vreme za zamenu rutera. Takođe, vredi proveriti brzinu interneta povezivanjem uređaja direktno na modem putem Ethernet kabla. Ako su brzine i dalje spore, možda bi trebalo da se obratite svom internet provajderu.

Šta sve može smetati vašem Wi-Fi signalu?

Mnogi uređaji u kući, poput mikrotalasne pećnice, televizora, bežičnih telefona, pa čak i božićnih lampica, mogu ometati Wi-Fi signal. Debeli zidovi, kućni aparati i ruteri komšija takođe mogu negativno uticati na signal. Ako je vaš ruter smešten u lošem položaju ili pretrpan stvarima, to može smanjiti njegovu efikasnost.

Foto: Shutterstock

Pregrevanje je još jedan znak da je ruter spreman za zamenu. Ako je vaš uređaj vruć na dodir ili proizvodi čudne zvukove, verovatno je preopterećen ili slabo ventiliran. Pobrinite se da ruter ima dovoljno prostora za hlađenje i izbegavajte da ga kućni ljubimci koriste kao toplo mesto za odmor.

Na kraju, ako vaši noviji uređaji ne uspevaju da postignu potrebne brzine interneta ili se ne povezuju kako treba, to može biti znak da je vaš ruter zastareo i ne podržava nove tehnologije.