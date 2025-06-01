Sve rezultate svega što ste ikada pretraživali putem globalno najpopularnijeg pretraživača interneta, Google je sačuvao u okviru vašeg Google naloga. A to znači da u svakom trenutku možete da pristupite svim rezultatima svake vaših prethodnih pretraga.

I sve dok ste na različitim uređajima prijavljeni putem jednog istog naloga, brisanje istorije pretrage na jednom će obrisati pretragu sa svih vaših uređaja.

Foto: Shutterstock

Brisanje istorije pretrage sa Google Search aplikacija Otvorite Google Search aplikaciju.

Tapnite prstom na profilnu sliku u gornjem desnom uglu.

Zatim otvorite Search history.

Tapnite prstom na plavu Verify ikonicu na dnu strane da biste potvrdili svoj identitet.

Zatim tapnite prstom na Continue i potom unesite svoju lozinku, PIN, šablon za otključavanje ili otisak prsta.

Kompletna istorija vaše pretrage će se pojaviti na dnu stranice, sa "X" za poništavnje pored svake stavke za svaki prethodni datum.

Tapnite na "X" za svaki rezultat pretrage koji želite da obrišete.

Da biste obrisali sve rezultate pretrage odjednom, tapnite na plavu Delete ikonicu, pa zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

Delete today, Delete custom range, Delete all time ili Auto-delete

Pomoću prve tri opcije brišete sve pretrage za tekući dan, za određeni period ili sve redom. Auto-delete automatski briše sve pretrage starije od 3, 18 ili 36 meseci.

Koju god opciju da odaberete, istorija pretrage (Search) će biti trajno uklonjena. Međutim, to ne znači i da su rezultati obisani (browsing history). Zato pratite sledeće korake kako biste očistili reziltate pretrage iz svog Chrome pretraživača

Foto: Android police screenshot

Brisanje istorije pretrage – Google Chrome pregledač na Androidu Tapnite prstom na tri tačkice (⋮) u gornjem desnom uglu da otvorite meni.

Idite na Settings > Privacy and Security.

Tapnite na Clear browsing data.

Zatim odaberite podatke koje želite da obrišete i od kog perioda, pa tapnite na Clear data u donjem desnom uglu. Brisanje istorije pretrage – Računar i internet pregledači A ako vam telefon nije pri ruci, istoriju možete obrisati i iz veb brauzera:

U pregledač na vašem računaru unesite

My Google Activity

Kliknite na plavu Verify ikonicu da potvrdite svoj identitet.

Otvoriće se My Activity lista, na kojoj se nalazi sve što ste do sada radili koristeći Google servise, uključujući tu i aplikacije koje ste koristili na Android telefonu. Ako želite da suzite pretragu onoga što želite da obrišete od rezultata pretrage, kliknite na Filter by date and product i izaberite Search.

Foto: Android police screenshot

Istorija vaše pretrage će se pojaviti na dnu strane, "X"-om pored svake stavke. Kliknite na "X" pored svega što želite da obrišete.

Da biste obrisali sve rezultate pretrage odjednom, kliknite na plavu Delete ikonicu pa zatim odaberite jednu od sledećih opcija: Delete today, Delete custom range, Delete all time ili Auto-delete. Pomoću prve tri opcije brišete sve pretrage za tekući dan, za određeni period ili sve redom. Auto-delete automatski briše sve pretrage starije od 3, 18 ili 36 meseci.

Foto: Android police screenshot

Kao i na pametnim telefonima, samo je istorija pretrage (Search) trajno obrisana, ali ne i rezultati (browsing history). Da biste i njih uklonili sa vašeg računara, pratite sledeće korake: