Sve rezultate svega što ste ikada pretraživali putem globalno najpopularnijeg pretraživača interneta, Google je sačuvao u okviru vašeg Google naloga. A to znači da u svakom trenutku možete da pristupite svim rezultatima svake vaših prethodnih pretraga.

I sve dok ste na različitim uređajima prijavljeni putem jednog istog naloga, brisanje istorije pretrage na jednom će obrisati pretragu sa svih vaših uređaja.

Foto: Shutterstock

Brisanje istorije pretrage sa Google Search aplikacija

  • Otvorite Google Search aplikaciju.
  • Tapnite prstom na profilnu sliku u gornjem desnom uglu.
  • Zatim otvorite Search history.
  • Tapnite prstom na plavu Verify ikonicu na dnu strane da biste potvrdili svoj identitet.
  • Zatim tapnite prstom na Continue i potom unesite svoju lozinku, PIN, šablon za otključavanje ili otisak prsta.
  • Kompletna istorija vaše pretrage će se pojaviti na dnu stranice, sa "X" za poništavnje pored svake stavke za svaki prethodni datum.
  • Tapnite na "X" za svaki rezultat pretrage koji želite da obrišete.
  • Da biste obrisali sve rezultate pretrage odjednom, tapnite na plavu Delete ikonicu, pa zatim odaberite jednu od sledećih opcija:
  • Delete today, Delete custom range, Delete all time ili Auto-delete
  • Pomoću prve tri opcije brišete sve pretrage za tekući dan, za određeni period ili sve redom. Auto-delete automatski briše sve pretrage starije od 3, 18 ili 36 meseci.

Koju god opciju da odaberete, istorija pretrage (Search) će biti trajno uklonjena. Međutim, to ne znači i da su rezultati obisani (browsing history). Zato pratite sledeće korake kako biste očistili reziltate pretrage iz svog Chrome pretraživača

Foto: Android police screenshot

Brisanje istorije pretrage – Google Chrome pregledač na Androidu

  • Tapnite prstom na tri tačkice (⋮) u gornjem desnom uglu da otvorite meni.
  • Idite na Settings > Privacy and Security.
  • Tapnite na Clear browsing data.
  • Zatim odaberite podatke koje želite da obrišete i od kog perioda, pa tapnite na Clear data u donjem desnom uglu.

Brisanje istorije pretrage – Računar i internet pregledači

  • A ako vam telefon nije pri ruci, istoriju možete obrisati i iz veb brauzera:
  • U pregledač na vašem računaru unesite
  • My Google Activity
  • Kliknite na plavu Verify ikonicu da potvrdite svoj identitet.
  • Otvoriće se My Activity lista, na kojoj se nalazi sve što ste do sada radili koristeći Google servise, uključujući tu i aplikacije koje ste koristili na Android telefonu. Ako želite da suzite pretragu onoga što želite da obrišete od rezultata pretrage, kliknite na Filter by date and product i izaberite Search.
Foto: Android police screenshot

  • Istorija vaše pretrage će se pojaviti na dnu strane, "X"-om pored svake stavke. Kliknite na "X" pored svega što želite da obrišete.
  • Da biste obrisali sve rezultate pretrage odjednom, kliknite na plavu Delete ikonicu pa zatim odaberite jednu od sledećih opcija: Delete today, Delete custom range, Delete all time ili Auto-delete. Pomoću prve tri opcije brišete sve pretrage za tekući dan, za određeni period ili sve redom. Auto-delete automatski briše sve pretrage starije od 3, 18 ili 36 meseci.
Foto: Android police screenshot

Kao i na pametnim telefonima, samo je istorija pretrage (Search) trajno obrisana, ali ne i rezultati (browsing history). Da biste i njih uklonili sa vašeg računara, pratite sledeće korake:

  • Tapnite prstom na tri tačkice (⋮) u gornjem desnom uglu da otvorite meni.
  • Idite na Settings > Privacy and Security > Clear browsing data.
  • Odaberite one podatke koje želite da uklonite i od kog do kog perioda, pa zatim tapnite na Clear data u donjem desnom uglu.
