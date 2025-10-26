Slušaj vest

„Najveća zabluda o iOS-u je da je dobra stvar prisilno zatvarati aplikacije u pozadini koje se ne koriste“, napisao je stručnjak za Apple Džon Gruber na svom blogu Daring Fireball.

Foto: Shutterstock

„Mnogi misle da aplikacije u pozadini nepotrebno troše RAM, opterećuju CPU, i na taj način troše bateriju i štete performansama uređaja, ali iOS ne funkcioniše tako“, objasnio je.

„Aplikacije u pozadini su efektivno ‘zamrznute’, ograničen je njihov rad i zapravo oslobađaju RAM koji su koristile. iOS je stvarno dobar u ovome. Toliko je dobar da odmrzavanje ranije zamrznute aplikacije troši mnogo manje snage i energije nego ponovno pokretanje aplikacije koja je bila prisilno zatvorena“, kaže Gruber.

„Ne samo da prisilno zatvaranje vaših aplikacija ne pomaže, nego zapravo skraćuje životni vek. Trajanje baterije će biti slabije, a uređaj raditi sporije“, tvrdi on.