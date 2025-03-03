Slušaj vest

Google je pojednostavio proces uklanjanja ličnih podataka iz rezultata pretrage, omogućavajući korisnicima da lakše zaštite svoju privatnost na mreži. Nekoliko godina unazad, kompanija je predstavila alat „Rezultati o vama“ koji omogućava praćenje i uklanjanje ličnih informacija, ali je bio skriven duboko u podešavanjima. Sada je ovaj postupak znatno jednostavniji i dostupan direktno iz Google pretrage.

Foto: Shutterstock

Kako ukloniti lične informacije iz Google pretrage

Da biste proverili da li su vaši lični podaci javno dostupni, jednostavno pretražite svoje ime, broj telefona ili adresu na Google-u. Ako pronađete stranicu koja sadrži vaše podatke, kliknite na tri tačke pored rezultata pretrage. U meniju koji se pojavi pronaći ćete opciju „Ukloni rezultat“.

Klikom na ovu opciju, Google će ponuditi različite razloge za uklanjanje. Najvažniji je „Prikazuje moje lične podatke i ne želim da budu ovde“. Nakon što pošaljete zahtev, Google će pregledati stranicu i, ukoliko utvrdi da krši njihovu politiku, ukloniti je iz rezultata pretrage – u nekim slučajevima i u roku od nekoliko minuta.

Važno je napomenuti da originalni sajt i dalje ostaje online, ali većina internet imenika nudi opcije za podnošenje zahteva za uklanjanje podataka. Ovo je posebno važno jer su lične informacije sve češće meta prevara i zloupotreba.

Foto: Shutterstock

Brz i efikasan proces

Proces uklanjanja podataka je jednostavan i brz. Korisnik pretraži svoje ime, pronađe stranicu sa svojim podacima i podnese zahtev za uklanjanje. Google zatim šalje potvrdu putem e-pošte i obaveštava da će pregled obično trajati nekoliko dana. Međutim, zahtevi često budu odobreni i u roku od nekoliko minuta.

Nakon pregleda, korisnik dobija mail u kome se navodi: „U roku od nekoliko sati URL ovog rezultata više neće biti vidljiv kada neko pretražuje vaše ime na Google pretrazi.“

Pored uklanjanja ličnih podataka, opcija sa tri tačke omogućava i prijavu ilegalnog sadržaja poput phishinga, nasilja ili eksplicitnog materijala. Takođe, dostupna je i opcija osvežavanja zastarelih rezultata, što je korisno ukoliko je sadržaj već uklonjen sa originalnog sajta, ali je i dalje indeksiran na Google-u.

Foto: Shutterstock

Proaktivno praćenje i zaštita privatnosti

Google sada omogućava i lakše prijavljivanje za proaktivno praćenje putem alata „Rezultati o vama“. Korisnici mogu da se prijave putem svog Google naloga i dobijaju obaveštenja kada se njihovi podaci ponovo pojave na internetu. Ranije su stranice za prijavu i pregled informacija bile odvojene, ali su sada objedinjene radi bolje dostupnosti.

Ovo je značajan korak ka povećanju privatnosti korisnika, s obzirom na to da su lični podaci sve češće meta zloupotreba na internetu. Zahvaljujući novim opcijama, korisnici sada imaju veću kontrolu nad time šta je javno dostupno o njima putem Google

Izvor: Benchmark/Kurir

Bonus video: