Šta izlazi na Guglu o vama? Ovo je način da uklonite sve što vam smeta
Google je pojednostavio proces uklanjanja ličnih podataka iz rezultata pretrage, omogućavajući korisnicima da lakše zaštite svoju privatnost na mreži. Nekoliko godina unazad, kompanija je predstavila alat „Rezultati o vama“ koji omogućava praćenje i uklanjanje ličnih informacija, ali je bio skriven duboko u podešavanjima. Sada je ovaj postupak znatno jednostavniji i dostupan direktno iz Google pretrage.
Kako ukloniti lične informacije iz Google pretrage
Da biste proverili da li su vaši lični podaci javno dostupni, jednostavno pretražite svoje ime, broj telefona ili adresu na Google-u. Ako pronađete stranicu koja sadrži vaše podatke, kliknite na tri tačke pored rezultata pretrage. U meniju koji se pojavi pronaći ćete opciju „Ukloni rezultat“.
Klikom na ovu opciju, Google će ponuditi različite razloge za uklanjanje. Najvažniji je „Prikazuje moje lične podatke i ne želim da budu ovde“. Nakon što pošaljete zahtev, Google će pregledati stranicu i, ukoliko utvrdi da krši njihovu politiku, ukloniti je iz rezultata pretrage – u nekim slučajevima i u roku od nekoliko minuta.
Važno je napomenuti da originalni sajt i dalje ostaje online, ali većina internet imenika nudi opcije za podnošenje zahteva za uklanjanje podataka. Ovo je posebno važno jer su lične informacije sve češće meta prevara i zloupotreba.
Brz i efikasan proces
Proces uklanjanja podataka je jednostavan i brz. Korisnik pretraži svoje ime, pronađe stranicu sa svojim podacima i podnese zahtev za uklanjanje. Google zatim šalje potvrdu putem e-pošte i obaveštava da će pregled obično trajati nekoliko dana. Međutim, zahtevi često budu odobreni i u roku od nekoliko minuta.
Nakon pregleda, korisnik dobija mail u kome se navodi: „U roku od nekoliko sati URL ovog rezultata više neće biti vidljiv kada neko pretražuje vaše ime na Google pretrazi.“
Pored uklanjanja ličnih podataka, opcija sa tri tačke omogućava i prijavu ilegalnog sadržaja poput phishinga, nasilja ili eksplicitnog materijala. Takođe, dostupna je i opcija osvežavanja zastarelih rezultata, što je korisno ukoliko je sadržaj već uklonjen sa originalnog sajta, ali je i dalje indeksiran na Google-u.
Proaktivno praćenje i zaštita privatnosti
Google sada omogućava i lakše prijavljivanje za proaktivno praćenje putem alata „Rezultati o vama“. Korisnici mogu da se prijave putem svog Google naloga i dobijaju obaveštenja kada se njihovi podaci ponovo pojave na internetu. Ranije su stranice za prijavu i pregled informacija bile odvojene, ali su sada objedinjene radi bolje dostupnosti.
Ovo je značajan korak ka povećanju privatnosti korisnika, s obzirom na to da su lični podaci sve češće meta zloupotreba na internetu. Zahvaljujući novim opcijama, korisnici sada imaju veću kontrolu nad time šta je javno dostupno o njima putem Google
Izvor: Benchmark/Kurir
