Svakome od nas se nekada desilo da ne stignemo da se javimo na telefon, a onda shvatimo da broj koji nas je pozvao nije memorisan u imeniku. Ukoliko vas interesuje ko se krije iza nepoznatog broja postoji nekoliko načina da to saznate.

Jedan od najjednostavnijih načina da dobijete odgovor na pitanje kako saznati vlasnika broja mobilnog telefona, jeste putem Viber ili WhatsApp aplikacije.

Kako saznati čiji je broj mobilnog telefona uz pomoć Viber-a?

Ako koristite Viber za otkrivanje nepoznatog broja nemojte ga memorisati Foto: Viber

Pre svega, važno je da broj, za koji želite da saznate kome pripada, ne upisujete u imenik telefona. Dakle, neophodno je da se predmetni broj ne nalazi u imeniku vašeg telefona. Korisnici često upišu nepoznate brojeve u imenik pod nekim generičkim imenom, na primer "Nepoznat 3", ali je vrlo važno da ovo ne uradite ukoliko želite da vam Viber pomogne da saznate ime vlasnika nepoznatog broja.

Kliknite na opciju za pretragu, koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana (ikonica u obliku lupe) i aktiviraće se polje za unos slova i brojeva. U ovo polje unesite "misteriozni" broj telefona.

Ispod broja koji ste uneli, pojaviće se znak + (plus) i tekst "Add +3816…" (u nastavku će pisati broj koji ste uneli u polje iznad). Potrebno je da tapnete na znak + (plus), odnosno na "Add +3816…".

Nakon što tapnete na znak + ili "Add + 3816…", u vrhu ekrana će biti prikazano ime osobe kojoj pripada predmetni telefonski broj. Ukoliko nakon toga kliknete na meni tj. na tri vertikalne tačkice u gornjem desnom uglu ekranu, a potom odaberete opciju "Chat info", moći ćete da vidite i fotografiju vlasnika broja, odnosno fotografiju kojom se vlasnik broja predstavlja na Viber-u.

Imajte u vidu da će vam ime biti prikazano onako kako je vlasnik traženog broja taj podatak uneo na svom telefonu, prilikom aktivacije Viber aplikacije. Drugim rečima, ako je osoba sa druge strane kao svoje ime napisala "Pera Perić" i vi ćete videti to isto, čak i ako to nije tačno. Isto važi i za sliku.

Kako saznati čiji je broj mobilnog telefona na WhatsApp-u?

Ako pak koristite WhatsApp, onda memorišite broj Foto: Profimedia

WhatsApp nema opciju identifikacije broja kao Viber, ali ono što možete da uradite je da broj misteriozne osobe upišete u imenik, pod nekim proizvoljnim imenom (npr. Pera Perić), a da zatim pokrenete WhatsApp aplikaciju i započnete proces slanja poruke misterioznom broju.

Ukoliko je vlasnik misterioznog broja postavio i fotografiju prilikom aktivacive WhatsApp aplikacije na svom telefonu, imaćete priliku da je vidite i da, eventualno, prepoznate vlasnika broja.

Aplikacije i sajtovi za otkrivanje identiteta vlasnika nepoznatog telefonskog broja

Još jedna opcija za kojom ljudi često posežu kada se pitaju kako otkriti čiji je broj mobilnog telefona jesu i mnogobrojne aplikacije koje se bave otkrivanjem identiteta pozivaoca, kao i sajtovi sa istom namenom. Međutim, ovakve aplikacije su najčešće nebezbedne tj. maliciozne (sadrže viruse i druge cyber pretnje), pa se ne preporučuje njihovo korišćenje. Uz to, ovakve aplikacije i sajtovi u gotovo 100% slučajeva zapravo ne funkcionišu. Ne dajte se prevariti.

Sajtovi za proveravanje nepoznatih brojeva nisu bezbedni Foto: Charles Wollertz / Alamy / Profimedia

Šta ako vas neko zove sa skrivenog broja - kako otkriti identitet pozivaoca?

Ukoliko imate problem sa pozivima sa skrivenog broja, važno je da znate da mobilni operator može da otkrije informacije o vlasniku broja isključivo nadležnim organima tj. policiji ili sudu.

Nadamo se da će vam informacije o tome kako saznati čiji je broj mobilnog telefona biti korisne i da ćete, sledećeg puta kada vas neko bude zvao sa nepoznatog broja, lako i brzo primeniti pročitano.

