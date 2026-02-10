Slušaj vest

Tipični ciklus nadogradnje telefona svake dve godine doprinosi stvaranju e-otpada, jer se svake godine milioni telefona bacaju. Međutim, sa dužom softverskom podrškom od strane proizvođača i sve većim zakonodavstvom koje omogućava popravku, mnogi noviji telefoni mogu trajati čak sedam godina. Evo kako da produžite vek trajanja svog pametnog telefona i izbegnete nepotrebne nadogradnje.

1. Koristite zaštitu za telefon

Iako je primamljivo nositi telefon bez zaštite, korišćenje čvrste futrole može značajno da poveća šanse da telefon preživi padove i udarce. Dobar "case" može zaštititi vaš telefon od oštećenja, ogrebotina i nesreća, čime ćete smanjiti rizik od skupih popravki. Brendovi kao što su Mous i OtterBox nude visokokvalitetne futrole koje obezbeđuju maksimalnu zaštitu.

2. Brinite o bateriji

Baterija je najvidljiviji znak starenja telefona. Da biste je očuvali, izbegavajte punjenje telefona na visokim temperaturama (preko 35°C), jer to može ubrzati starenje baterije. Takođe, ne dozvolite da baterija često padne do 0%. Ako je potrebno, koristite punjač na bazi energije. Kada nije hitno, sporije punjenje može smanjiti opterećenje baterije. Ako primetite da baterija počinje da gubi kapacitet, razmislite o njenoj zameni umesto kupovine novog telefona.

3. Održavajte softver ažuriranim

Proizvođači sada nude dužu softversku podršku. Google Pixel 8 obećava sedam godina ažuriranja, dok iPhone telefoni obično dobijaju ažuriranja oko sedam godina. Redovna ažuriranja ne samo da rešavaju greške, već donose nove funkcije i sigurnosne zakrpe, čime vaš telefon ostaje funkcionalan duže.

4. Očistite memoriju

Pretrpan telefon može usporiti rad. Redovno oslobodite prostor tako što ćete izbrisati aplikacije koje ne koristite, stare poruke i velike fajlove kao što su fotografije i video zapisi. Slikama i video zapisima možete da dodate u oblak ili ih prenesete na računar ili eksterni uređaj za backup. Pokušajte da održite kapacitet memorije oko 80% za optimalne performanse. Periodično restartujte telefon da biste oslobodili privremenu memoriju.

5. Isključite nepotrebne funkcije

Funkcije poput praćenja lokacije, push notifikacija i aplikacija u pozadini mogu trošiti bateriju i usporiti telefon. Isključite praćenje lokacije za aplikacije koje to ne zahtevaju, isključite automatska ažuriranja aplikacija i ograničite osvežavanje pozadinskih aplikacija koje retko koristite. Ove male prilagodbe mogu pomoći da uštedite bateriju i poboljšate performanse.

6. Koristite režime uštede baterije

Većina pametnih telefona ima režim uštede baterije koji ograničava aktivnost u pozadini i podešava postavke za efikasnije korišćenje baterije. Koristite ove režime kada vam baterija padne ili kada znate da ćete biti daleko od punjača.

7. Upravljajte postavkama ekrana

Svetli ekran troši mnogo energije. Smanjite osvetljenje ekrana i omogućite automatsko prilagođavanje svetline, koje se prilagođava vašoj okolini. Korišćenje tamnog režima na OLED ili AMOLED ekranima može takođe pomoći uštedi baterije, jer tamne boje koriste manje energije.

8. Redovno održavanje

Čistite keš i brišite privremene fajlove svaka dva-tri puta. Ovi fajlovi se nakupljaju tokom vremena i mogu usporiti telefon. Takođe, redovno proveravajte da li postoje ažuriranja i restartujte telefon da biste optimizovali njegove performanse.

9. Pazite na ekstremne uslove

Izbegavajte izlaganje telefona ekstremnim uslovima, kao što su visoka vlažnost, ekstremna vrućina ili hladnoća. To može negativno uticati na unutrašnje komponente i bateriju. Ako živite u toploj ili hladnoj klimi, razmislite o kupovini futrole koja pruža zaštitu od temperaturnih ekstremiteta.

10. Koristite zaštitu za ekran

Ekran je jedan od najosetljivijih delova telefona. Postavljanje zaštite za ekran može sprečiti ogrebotine i smanjiti šanse za pucanje ekrana prilikom nesrećnih padova. Zaštite od stakla su odlične za zaštitu bez uticaja na osetljivost ekrana.

Zašto je ovo važno

Problemi sa e-otpadom postaju sve ozbiljniji, a stalne nadogradnje telefona samo pogoršavaju ovaj problem. Držanjem telefona duže, smanjujete negativan uticaj na životnu sredinu i štedite novac. Takođe, sa novim zakonima koji omogućavaju popravke u EU i SAD-u, popravka telefona postaje lakša, što znači da je lakše popraviti telefon nego kupiti novi.

Prateći ove savete, koristeći zaštitu za telefon, brinući o bateriji, upravljajući memorijom i redovno ažurirajući softver, možete produžiti životni vek svog telefona, štedeći novac i pomažući planeti.

