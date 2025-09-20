Slušaj vest

Hakeri koriste sve sofisticiranije metode za krađu WhatsApp naloga, a posledice mogu biti od narušavanja privatnosti do finansijskih prevara. Stručnjaci iz Kasperskog su identifikovali 8 ključnih znakova da bi vaš nalog mogao biti hakovan – i dobra vest je da postoje koraci koje možete odmah preduzeti kako biste se zaštitili.

Foto: Shutterstock

1. Odgovori na poruke koje niste poslali

Jedna od najčešćih taktika hakera je korišćenje vašeg naloga za slanje poruka vašim kontaktima, a da vi to ne znate. Ako primetite odgovore na poruke koje niste poslali, to može značiti da je vaš nalog preuzet. Ove poruke mogu izgledati kao da dolaze od vas, ali hakeri ih koriste da prevarom izmanipulišu vaše prijatelje i porodicu.

Šta treba da uradite: Ako primetite odgovore na poruke koje niste poslali, odmah promenite lozinku i odjavite se sa svih uređaja.

2. Prijatelji se žale na čudne poruke sa vašeg broja

Ako vaši kontakti počnu da pominju da su primili čudne ili neočekivane poruke sa vašeg broja, vreme je da se pozabavite time. Hakeri često koriste ovu taktiku da se predstave kao vi i šalju sumnjive poruke kako bi izmanipulisali ljude i pokušali da dobiju osetljive informacije ili novac.

Šta treba da uradite: Obavestite svoje kontakte da je vaš nalog hakovan i zamolite ih da prijave svaku sumnjivu poruku direktno vama. Zatim, obezbedite svoj nalog jačim zaštitnim postavkama.

Foto: Shutterstock

3. Poruke nestaju iz vaših četova

Da li ste primetili da poruke nestaju iz vaših razgovora, a vi ih niste obrisali? Ako primetite da se poruke brišu bez vašeg znanja, to je znak da neko drugi ima pristup vašem nalogu. Hakeri često brišu poruke koje su poslali kako bi izbegli tragove svojih aktivnosti.

Šta treba da uradite: Redovno proveravajte svoju istoriju četa za nepravilnosti i koristite WhatsApp-ove ugrađene enkripcijske funkcije kako biste obezbedili da vaše poruke ostanu sigurne.

4. Primate kodove za verifikaciju koje niste zahtevali

Ako počnete da primate kodove za verifikaciju sa WhatsApp-a koje niste tražili, to može značiti da hakeri pokušavaju da preuzmu vaš nalog. Ovi kodovi se šalju kada neko pokušava da se prijavi na vaš WhatsApp nalog sa novog uređaja.

Šta treba da uradite: Nikada ne delite ove kodove sa nikim. Ako primite više kodova za verifikaciju, odmah promenite lozinku i omogućite dvostepenu verifikaciju.

Foto: Shutterstock

5. Neobjašnjeni statusi ili priče na vašem profilu

Ako primetite status ili priču na svom WhatsApp profilu koju niste postavili, to je ozbiljan znak da je vaš nalog preuzet. Hakeri često koriste vaš nalog da postavljaju poruke ili statuse koji mogu zbuniti vaše kontakte ili ih navesti na verovanje u neku prevaru.

Šta treba da uradite: Uklonite sve neovlašćene postove i ažurirajte postavke zaštite kako biste sprečili dalju neovlašćenu aktivnost.

6. Iznenadne promene na vašoj profilnoj slici ili imenu

Ako se vaša profilna slika, ime ili bio iznenada promene, to je jasan znak da neko drugi kontroliše vaš nalog. Ako niste sami napravili ove promene, to može značiti da je haker preuzeo kontrolu.

Šta treba da uradite: Odmah proverite i ažurirajte svoje profilne postavke. Ako se ne možete prijaviti na svoj nalog, obratite se WhatsApp podršci za pomoć.

Foto: Shutterstock

7. Dodavanje u nepoznate grupe

Ako primetite da ste dodati u WhatsApp grupe ili čete u kojima nikada niste želeli da budete, to je još jedan znak da je vaš nalog kompromitovan. Hakeri često koriste ovu taktiku kako bi došli do više ljudi ili širili zlonamerene linkove.

Šta treba da uradite: Izađite iz svih nepoznatih grupa i ograničite ko može da vas dodaje u grupe u postavkama privatnosti WhatsApp-a. Pratite nalog na sve druge sumnjive aktivnosti.

8. Nalog je aktivan na drugom uređaju

Jedan od najopasnijih znakova hakovanja je obaveštenje da je vaš WhatsApp nalog aktivan na drugom uređaju. To se obično dešava kada haker registruje vaš nalog na svom uređaju, čime vas zaključava iz svog naloga i daje im potpunu kontrolu, uključujući slanje poruka i lažno predstavljanje.

Šta treba da uradite: Ako primite ovo obaveštenje, odmah se odjavite sa svih uređaja i promenite lozinku. Preporučuje se da omogućite dvostepenu verifikaciju za dodatnu zaštitu.

Foto: Profimedia

Kako hakeri preuzimaju kontrolu nad nalogom

Razumevanje načina na koji hakeri preuzimaju kontrolu nad vašim nalogom ključno je za sprečavanje budućih napada. Sajber kriminalci obično koriste dve glavne metode za upad u WhatsApp naloge:

1. Dodavanje sekundarnog uređaja na vaš nalog

Ovo je suptilniji napad, gde hakeri povezuju svoj uređaj sa vašim putem opcije "Povezani uređaji". Na ovaj način mogu da prate vaše nedavne razgovore dok vi i dalje koristite WhatsApp.

2. Potpuna registracija na drugi uređaj

Ovaj napad je mnogo invazivniji. Haker registrouje vaš WhatsApp nalog na svom uređaju, potpuno vas zaključavajući. Nećete moći da pristupite svom nalogu, dok haker ima punu kontrolu i može da šalje poruke, čita čete i menja vaš profil.

Foto: Shutterstock

Šta da radite ako sumnjate da je vaš WhatsApp hakovan

Ako primetite bilo koji od gore navedenih znakova, važno je da odmah preduzmete akciju. Stručnjaci iz Kasperskog preporučuju sledeće korake:

1. Proverite svoju SIM karticu i postavke uređaja

Prvi korak je da proverite da li je vaša SIM kartica još uvek povezana sa vašim telefonom i da li nije zamenjena. Ako WhatsApp normalno funkcioniše, idite u postavke i odjavite se sa svih uređaja.

2. Omogućite dvostepenu verifikaciju

Da biste dodali dodatni sloj zaštite, omogućite dvostepenu verifikaciju na svom WhatsApp nalogu. Ovo je važan korak kako biste zaštitili svoj nalog od neovlašćenog pristupa.

Foto: Shutterstock

3. Koristite biometrijsku autentifikaciju

WhatsApp sada nudi biometrijsku autentifikaciju (otisak prsta ili prepoznavanje lica). Ovo je još jedan način da zaštitite svoj nalog od neovlašćenog pristupa.

4. Obavestite svoje kontakte

Kada povratite kontrolu nad nalogom, obavestite svoje kontakte da je vaš nalog hakovan. Najlakši način da to uradite je ažuriranje WhatsApp statusa sa upozorenjem.

Vocap,WhatsApp Foto: Profimedia

5. Obezbedite svoju SIM karticu

Sajber kriminalci ponekad pokušavaju da zamene vašu SIM karticu da bi preuzeli kontrolu nad vašim brojem i povezanim nalozima. Kontaktirajte svog mobilnog operatera da proverite da li su izdati duplikati vaše SIM kartice.

Ne čekajte, zaštitite svoj WhatsApp nalog!