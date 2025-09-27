Slušaj vest

Oštri i tvrdi predmeti nisu jedina opasnost po ekrane televizora. Do oštećenja ekrana može doći čak i prilikom rutinskog brisanja prašine sa ovih uređaja. Zapravo, do manjih ili većih, pa čak i do potpunih oštećenja ekrana, najčešće dolazi upravo prilikom brisanja prašine i uklanjanja nečistoća sa ekrana.

Statički elektricitet, neadekvatna hemijska sredstva ili neodmeren pritisak mogu lako napraviti štetu ukoliko niste dovoljno oprezni. Kako se to ne bi dogodilo, otkrićemo vam najbolji način za čišćenje ekrana televizora. Zapravo, iste savete možete primeniti i na ekrane monitora.

televizor Foto: patchanu noree / Alamy / Alamy / Profimedia

1. Isključite uređaj iz struje

Čišćenje ekrana televizora ne treba da započinjete dok je isti pod naponom. Zato najpre isključite uređaj i sačekajte nekoliko minuta da se njegova elektronika ohladi, a nakon toga isključite napojni kabl iz naponske utičnice.

Aluminijumski delovi mogu da stvore manju količinu statičkog elektriciteta. Iako ovaj statički elektricitet nije opasan po ljudsko telo, može izazvati neprijatan osećaj pri dodiru. Zato je najbolje da televizor pre čišćenja isključite iz struje.

2. Nemojte koristiti papirne ubruse, toalet papir ili papirne maramice

Za čišćenje ekrana televizora, kao i “rama” oko ekrana, najbolje je da koristite čistu, meku mikrofiber krpu, jer sve drugo može da sadrži abrazivne čestice koje mogu napraviti ogrebotine. S obzirom na to da je površina veoma osetljiva, trudite se da rukom ne stvarate previše veliki pritisak na ekran i okvir ekrana.

Foto: Shutterstock

3. Nemojte koristiti kućnu hemiju

Kućna hemija, poput sredstva za brisanje prozora ili sanitarija, često sadrži rastvarače kao što su alkohol, benzin, amonijak ili aceton. Ove materije će gotovo sigurno oštetiti površinski sloj ekrana tako što će uništiti specijalni premaz koji je zadužen za smanjenje refleksija tj. odsjaja.

Ukoliko je potrebno da uklonite samo prašinu sa ekrana, pokušajte da to uradite koristeći potpuno suvu, meku mikrofiber krpu.

Ponekad suva mikrofiber krpa neće biti dovoljna, pogotovo kada sa ekrana televizora treba da uklonite otiske prstiju i druge nečistoće. U tom slučaju na mikrofiber krpu nanesite malo destilovane vode, tek onoliko koliko je potrebno da krpa bude blago vlažna. Obična voda sadrži kamenac, pa nije pogodna za brisanje osetljivih površina elektronskih uređaja i zato treba da koristite destilovanu vodu.

Foto: Profimedia

U slučaju da ni destilovana voda ne pomogne, možete je u odnosu 1:1 pomešati sa belim sirćetom ili nabaviti neko specijalizovano sredstvo za čišćenje ekrana, koje za nekoliko stotina dinara možete kupiti u svakoj bolje snabdevenoj prodavnici tehničke robe ili računarske opreme.

Iako su od strane proizvođača ove tečnosti deklarisane kao sredstva za čišćenje ekrana, to ne mora nužno da znači da su ona potpuno bezbedna. Naime, tečnosti za čišćenje ekrana prolaze niz testova pre nego što napuste fabrike, ali ne postoji garancija da je određena tečnost testirana na svakom tipu ekrana. Zato vam preporučujemo da tečnost prvo testirate na što manjoj površini, u nekom od ćoškova ekrana.

Foto: Profimedia

4. Nemojte tečnost za čišćenje prskati direktno na ekran

Ukoliko destilovanu vodu, mešavinu sa belim sirćetom ili specijalizovano sredstvo za čišćenje nanesete direktno na ekran, rizikujete da se tečnost slije niz glatku površinu ekrana i dospe u unutrašnjost televizora, odnosno da dođe u kontakt sa elektronikom - što najčešće ima fatalne posledice po uređaj.

Tečnost kojom čistite uvek nanesite na krpu, u onoj količini koja je potrebna da krpa bude blago vlažna, kako se ista ne bi slivala niz ekran i dospela u unutrašnjost televizora.

