Da li ste primetili da vaš telefon postaje sve sporiji, ili da vam stalno ponestaje memorije? Moguće je da je jedan od glavnih razloga za to popularna aplikacija WhatsApp. Iako je jednostavna i efikasna, mnogi korisnici nisu svesni da WhatsApp može da „proguta“ ogromnu količinu prostora na vašem telefonu, a da toga niste ni svesni.

Kako WhatsApp zauzima prostor na vašem uređaju

Na prvi pogled, WhatsApp izgleda kao neagresivna aplikacija koja ne traži mnogo od vašeg telefona. Međutim, sakriva funkcionalnost koja može biti ozbiljan izvor problema sa memorijom.

WhatsApp čuva slike, video snimke, zvučne poruke i druge fajlove, koji ostaju na vašem telefonu, čak i nakon što ih obrišete kroz samu aplikaciju. Zvuči kao začarani krug, zar ne?

Ako želite da vidite gde sve WhatsApp pohranjuje ove fajlove, jednostavno koristite menadžer fajlova na svom uređaju. Putanja do tih podataka je:

Android > Media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Ovaj folder sadrži sve medijske fajlove koje ste slali i primali preko aplikacije. Brisanje ovih fajlova može osloboditi značajan prostor na vašem telefonu, ali to ne znači da ćete ih automatski osloboditi samo brišući ih iz same aplikacije.

Brzo čišćenje: Oslobodite telefon u nekoliko koraka

Osim medijskih fajlova, postoji još jedan ključan izvor zauzetog prostora, rezervne kopije vaših razgovora. Ove kopije mogu da zauzmu značajan deo memorije, pa je preporučljivo da ih redovno brišete. Kako da ih pronađete? Sledeći put kad budete želeli da oslobodite prostor, idite na:

Android > Media > com.whatsapp > WhatsApp > Databases

Pored toga, možete da sprečite WhatsApp da automatski preuzima slike i video sadržaje. Ovo je posebno korisno ako ne želite da vam telefon bude prepun neželjenih fajlova koje nikada ne pregledate. Da biste to postavili, pratite ove korake:

Podešavanja > Ćaskanja > Isključite automatsko preuzimanje medija

Ovaj maleni trik može da ima veliki uticaj na količinu zauzetog prostora na vašem uređaju.

Kreirajte više prostora sa jednostavnim podešavanjima

Zaboravite na drastične mere poput fabričkog resetovanja ili ulaganja u skupe cloud usluge. Pomoću nekoliko jednostavnih podešavanja možete dramatično osloboditi prostor na svom uređaju, a telefon će raditi mnogo brže.

Nema potrebe za velikim naporima, samo pametno upravljanje fajlovima može napraviti razliku. Redovno čišćenje starih kopija i medija može značajno poboljšati performanse vašeg telefona. Ulaganje nekoliko minuta u podešavanja može vam uštedeti sate frustracije sa usporenim uređajem.

Odgovori na česta pitanja

Gde se nalaze fajlovi koje WhatsApp čuva?

Svi podaci koje WhatsApp čuva mogu se naći na sledećoj putanji:

Android > Media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Koje fajlove WhatsApp zadržava čak i nakon brisanja?

WhatsApp nastavlja da pohranjuje slike, video klipove, zvučne fajlove i dokumente, čak i ako ste ih obrisali iz same aplikacije.

Mogu li da obrišem stare rezervne kopije WhatsApp-a?

Da, rezervne kopije mogu biti uklonjene sa sledeće lokacije:

Android > Media > com.whatsapp > WhatsApp > Databases

Kako da onemogućim automatsko preuzimanje medija iz WhatsApp-a?

Idite u Podešavanja > Ćaskanja i isključite opciju za automatsko preuzimanje medija u galeriji.

Pobedite probleme sa memorijom bez panike

Ne morate da se oslonite na radikalne opcije poput fabričkog resetovanja ili ulaganja u skupe cloud usluge. Sve što vam je potrebno jeste da redovno čistite fajlove koje aplikacija automatski preuzima i da se rešite starih rezervnih kopija.

Učinak će biti brz, vaš telefon će postati brži, a memorija će biti oslobođena bez previše stresa. Ovaj jednostavan pristup može vam pomoći da izbegnete neželjeni gubitak podataka, a telefon će trajati duže bez potrebe za velikim promenama. Sa samo nekoliko koraka, možete vratiti punu funkcionalnost svog uređaja.