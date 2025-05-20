Slušaj vest

Bezbednost i privatnost je ono što je svima na prvom mestu i oko čega najviše brinemo.

Da bi smo vam olakšali, bar u jednom segmentu, otkrivamo vam tajne kodove koji će vam pomoći da otklonite ili potvrdite sumnje oko privatnosti vaših poziva.

Da bi ste saznali da li su vaši pozivi i vaše poruke preusmereni ukucajte *#21#. Status svake informacije biće prikazan na ekranu.

Kupovina mobilnim telefonom može biti rizična Foto: Shutterstock

Ako za neki status stoji da je „Forwarded“ to znači da se vaš telefon prati.

002# je univerzalni kod za isključivanje bilo kakve vrste preusmeravanja. Aktivacijom ovog koda možete obrisati sva preusmerenja na vašem telefonu.

Ako želite da saznate gde se preusmeravaju vaši pozivi, poruke i podaci ukucajte kod *#62#.

Vaši pozivi trebali bi biti preusmereni na govornu poštu vašeg telefonskog operatera.