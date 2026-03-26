Slušaj vest

Mnogi korisnici nisu ni svesni da njihovi pozivi i poruke mogu biti preusmeravani ili praćeni bez njihovog znanja. Srećom, postoje tajni kodovi koje možete ukucati direktno na svom telefonu i odmah proveriti status svoje privatnosti, bez potrebe za dodatnim aplikacijama ili komplikovanim podešavanjima.

Najvažniji kodovi za proveru privatnosti

1. Provera preusmeravanja poziva i poruka

Kod: *#21#

Funkcija: Prikazuje da li su vaši pozivi, poruke ili podaci preusmeravani na drugi broj.

Značaj: Ako vidite status "Forwarded", to može značiti da neko prati vaše komunikacije.

2. Isključivanje svih preusmeravanja

Kod: ##002#

Funkcija: Briše sva preusmeravanja na telefonu i vraća pozive direktno na vaš broj.

Zašto je važno: Ovim kodom možete brzo osigurati da niko ne preusmerava vaše pozive ili poruke.

Kupovina mobilnim telefonom može biti rizična Foto: Shutterstock

3. Provera broja na koji se preusmeravaju pozivi

Kod: *#62#

Funkcija: Prikazuje broj ili servis na koji se preusmeravaju pozivi i poruke kada je telefon nedostupan.

Tipičan rezultat: Najčešće je to govorna pošta operatera.

Zašto je važno proveravati ove kodove

Mobilni telefoni su postali ključni deo naših života - koristimo ih za komunikaciju, posao i kupovinu. Međutim, sa rastom digitalnih pretnji, važno je znati da li je vaša privatnost ugrožena. Ovi kodovi su jednostavan i efikasan način da proverite da li je vaš telefon siguran i da li neko pokušava da prati vaše pozive ili poruke.

Savet za kraj

Ne čekajte da se problemi pojave - redovno proveravajte ove kodove i budite sigurni da su vaši razgovori i poruke zaštićeni. Jednostavno je, brzo i može vam doneti mir u digitalnom svetu.