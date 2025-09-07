Slušaj vest

Punjenje telefona deluje kao jednostavna svakodnevna radnja, ali način na koji to radimo može imati veliki uticaj na vek trajanja baterije. Da li je štetno puniti telefon preko noći?

Koliko često treba dopunjavati bateriju? Stručnjaci otkrivaju male navike koje mogu napraviti veliku razliku u dugovečnosti vašeg uređaja.

Punjenje telefona preko noći može štetiti bateriji

Mnogi od nas imaju naviku da ostave telefon priključen na punjenje preko noći kako bismo ujutru započeli dan sa 100 posto baterije. Ipak, možda time dugoročno ne činimo uslugu ni sebi ni svom uređaju.

Možda ste već čuli da punjenje telefona do kraja i njegovo ostavljanje priključenog na punjač nakon što dostigne 100 procenata može loše uticati na trajanje baterije.

Prema rečima Čaojang Vanga, direktora Centra za elektrohemijske motore na Univerzitetu Pen Stejt, u toj tvrdnji ima istine. Tokom vremena, kako je objasnio, "baterija će se brže degradirati ako je punite do 100 odsto nego ako je napunite do nešto nižeg kapaciteta".

Držanje telefona priključenog kad već dosegne puni kapacitet, kao i stalno punjenje do 100 odsto, održava bateriju na visokom naponu, što uzrokuje hemijsko starenje, rekao je za Huffpost i Dibakar Data, vanredni profesor mašinstva i industrijskog inženjeringa na New Jersey Institute of Technology.

Foto: Shutterstock

Punjenje na 20 odsto pomaže, ali...

Vang je istakao da će se baterija, ako redovno punite telefon do 100 odsto, tokom veka trajanja uređaja trošiti oko 10 odsto do 15 odsto brže nego ako je dosledno punite do nešto nižeg procenta, na primer 90 odsto.

-Nije to neka drastična razlika, ali je primetna- dodao je.

Ipak, ukupno gledano, ovo trošenje je sporo, a današnje baterije prilično su izdržljive, pa nema razloga za veliku zabrinutost.

- Baterije verovatno traju duže od ostalih komponenti telefona - rekao je Vang.

Najverovatnije ćete poželeti novi telefon zbog kamere ili razbijenog ekrana pre nego zbog problema s baterijom.

Kada ima smisla puniti do 100 odsto?

To ne znači da bi zauvek trebalo da izbegavate punjenje do 100 odsto. Iako stalno punjenje do kraja nije idealno za bateriju, postoje situacije kad je to sasvim opravdano.

-Sve zavisi od potreba i praktičnosti- objasnio je Vang.

Punjenje baterije na 100% Foto: Shutterstock

"Ako pred sobom imate dan u kojem je ključno da telefon traje što duže, bolje je da ga napunite do 100 odsto kako biste imali više energije i duže trajanje".

Idealno punjenje

Na primer, ako vas čeka putovanje i potreban vam je telefon za navigaciju, svakako ga napunite do kraja pre polaska.

-Ali ako ste čitav dan kod kuće i nećete ga intenzivno koristiti, punjenje do 85 ili 90 odsto može dugoročno pomoći očuvanju baterije- dodao je Vang.

Data je pak upozorio da nije dobro pustiti da baterija redovno padne na nulu, nego je bolje priključiti telefon na punjač kad padne na oko 20 odsto. Često pražnjenje do kraja može oštetiti njene sposobnosti da drži kapacitet.

Idealno bi bilo, prema Dati, održavati nivo punjenja između 20 i 80 odsto, jer se to pokazalo najboljim rasponom za očuvanje zdravlja baterije.

Vrućina i hladnoća – veći neprijatelj od punjenja

Osim nivoa punjenja, bitno je paziti i na temperaturu.

Batarija Foto: Shutterstock

-Mislim da se baterija više boji ekstremne hladnoće ili vrućine- rekao je Vang pa dodao - Šteta od tih ekstremnih uslova je verovatno veća nego šteta od punjenja do 100 odsto na normalnoj temperaturi.

U većini slučajeva pametni telefoni prilagođavaju brzinu punjenja u zavisnosti od uslova, što objašnjava poruke upozorenja o previsokoj temperaturi koje ponekad vidimo na ekranu.

-Ako često dobijate takva upozorenja, potrebno je da obratite pažnju na korišćenje baterije- dodao je Vang.

Idealno bi bilo držati telefon na sobnoj temperaturi kad god je to moguće, rekao je Data.

Brzi punjači: Korisni, ali ne prečesto

Takođe je upozorio na učestalu upotrebu brzih punjača. Iako su primamljivi jer omogućavaju brže korišćenje uređaja, stručnjaci kažu da ih ne treba koristiti prečesto.

- Sporije punjenje je bolje - objasnio je Data.

"Kad punite veoma brzo, zapravo se stvara toplota u bateriji, a kad se ona zagreje, to može ubrzati njeno propadanje".

Pregrevanje baterije može biti i opasno. Telefoni su više puta planuli zbog njih, dodao je Data, pa je i bezbednost važan razlog za oprez.

Ako ste zabrinuti za zdravlje baterije svog uređaja, većina pametnih telefona omogućava proveru njenog stanja u podešavanjima. Takođe možete otići u specijalizovane prodavnice poput Apple-a ili Samsunga kako biste je proverili.

Ako zdravlje baterije padne ispod 80 odsto, Data preporučuje zamenu.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Dokazano da telefon deluje na decu kao droga: