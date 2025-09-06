Slušaj vest

Daljinski upravljač je poput punjača – vrlo je svestran i može se koristiti na više načina. Ako imate neki zaboravljen daljinski kod kuće, imate sreće – evo i zašto.

Svaki televizor dolazi s daljinskim upravljačem i to je predmet koji često koristimo – dok ne prestane da radi ili se ne pokvari. Pošto je to svakodnevni predmet, njegova funkcionalnost vremenom slabi, pas ga izgrize, tasteri se polome... Međutim, ono što malo ljudi zna jeste da je reč o reciklažnom blagu koje možemo oživeti i dati mu novu svrhu.

Foto: Ale Ventura / PhotoAlto / Profimedia

Mnogi ljudi stare daljinske bacaju u fioke i zaboravljaju na njih, ne znajući da možda propuštaju priliku da od njih naprave pravu kućnu dragocenost. Čak i ako više ne rade sa savremenim uređajima ili su pohabani, mogu dobiti novi život uz malo kreativnosti.

Zašto je stari daljinski blago

Umesto da završi kao elektronski otpad, ovaj uređaj može se pretvoriti u korisnu alatku za pametni dom, može se rastaviti zbog vrednih delova za elektronske projekte ili čak postati zanimljiv „uradi sam” projekat za celu porodicu.

Ako vam se daljinski pokvari ili više ne radi kao pre, ne bacajte ga. To je prava riznica za reciklažu!

Foto: Shutterstock

Ovaj predmet je dragocen jer sadrži vredne elektronske komponente. Daljinski upravljači sadrže štampane ploče, LED diode, senzore i druge elemente koji se mogu reciklirati i koristiti za kućne elektronske projekte. Idealni su za prenamenu i prilagođavanje drugim funkcijama, a takođe su odlični za rukotvorine i ukrase.

Ideje za ponovno korišćenje starog daljinskog upravljača

Zahvaljujući svojoj svestranosti i kvalitetu, stari daljinski možete iskoristiti za izradu:

kompatibilnog infracrvenog prijemnika (uz pomoć Arduino ili Raspberry Pi)

kontrolu pametnih LED svetala

ventilatora

projekata kućne automatizacije

Foto: Shutterstock

Takođe, uz upotrebu interne mreže tastera, stari daljinski se može pretvoriti u tastaturu za projekte sa mikrokontrolerima. Ako vas elektronika ne zanima, možete ga pretvoriti u zanimljiv ukras za kancelariju ili umetnički predmet od recikliranih materijala.

Koraci za davanje novog života starom daljinskom

Ako želite da pretvorite stari daljinski u koristan alat za kuću, pratite ove jednostavne korake:

Uzmite šrafciger i pažljivo otvorite kućište. Uklonite zadnji poklopac i identifikujte ploču sa kolom i LED diode.

Ako planirate da ih ponovo koristite, očistite ploču i LED diode izopropil alkoholom i četkicom kako bi pravilno funkcionisale.

Odaberite projekat koji želite da napravite. Da li želite da ga pretvorite u kontroler za pametni dom ili da mu date umetničku svrhu?

Ako je elektronski projekat u pitanju, biće vam potreban mikrokontroler (npr. Raspberry Pi).

Na kraju, potrebno je da ga povežete sa novim uređajem. Ako pravite kontroler za pametni dom, povežite mrežu tastera sa mikrokontrolerom i konfigurišite izlaz signala za upravljanje drugim uređajima.

Ako pravite ukras, ofarbajte ili modifikujte kućište i dodajte magnet kako biste ga pretvorili u zanimljiv ukras za frižider.

