Prosečan korisnik pametnog telefona, tokom dana, pogleda oko stotinak puta prema svom telefonu. Bilo da proveravaju koliko je sati, je li im došla kakva nova poruka ili notifikacija ili jednostavno jer im je dosadno.

Problem sa "strahom od propuštanja" može uvelike uticati na vašu produktivnost tokom dana jer svaki put kad skrenete pogled na telefon, gubite fokus i zapravo prekidate ono što radite.

No, tu je naviku stalnog proveravanja telefona moguće prekinuti jednostavnim okretanjem telefona tako da je ekranom okrenut prema dole.

Ne gledajte stalno u ekran telefona Foto: Shutterstock

Ne samo da ćete tako smanjiti potrebu da stalno proveravate telefon, već ćete rešiti i neke druge probleme. Barem tako kažu naučnici koji su objavili istraživanje u Oxford Academicu.

Svaka poruka koja se pojavi na vašem ekranu otkriva deo informacija. Čak i ako podesite da se ne vidi cela poruka, ipak ćete otkriti deo informacija. Dovoljno je da druga osoba u pravi tren pogleda na vaš ekran pa da sazna informacije koje možda baš i nisu za svačije oči. Okretanjem telefona prema dole, rešavate taj problem.

Čak i ako vam je telefon stišan, a notifikacije se pojavljuju samo kao ikone, svaki put kad se ekran uključi, pogled će vam odlutati prema telefonu. Želite li se fokusirati na neki zadatak ili osobu, dobro je da uklonite takvu smetnju iz svog vidokruga. Lakše ćete se fokusirati na ono što radite, biti prisutniji u razgovorima, ali i moći bolje uživati u filmu, seriji ili jednostavno tišini.

Što manje dirate telefon (kad to nije nužno) to će vam baterija duže trajati. Iako je kratko paljenje ekrana da biste proverili pristigle poruke i obaveštenja, samo mali delić potrošnje baterije, na kraju dana, ta se potrošnja nagomila. Ne verujete? U Postavkama svog telefona možete videti koje vam aplikacije i komponente najčešće troše bateriju. Uostalom, neki telefoni imaju ugrađeno sprečavanje aktiviranja obaveštenja kad detektiraju da je telefon okrenut ekranom prema dole.

Bolja zaštita ekrana

Verovali ili ne, ali okretanje telefona ekranom prema dole zapravo je dobro za sam ekran. Bez obzira na to imate li zaštitu na ekranu ili ne, kad je okrenut ekranom prema gore, uvek postoji šansa da nešto padne na njega, prolije se po ekranu ili pak da jednostavno nehotice stavite nešto na telefon i uništite ekran.