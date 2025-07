Odmah da razjasnimo - Galerija nije Google Fotografije (Google Photos) opcija. Ovo je potpuno odvojena aplikacija od Google-a koja nije povezana sa cloud-om, ne pravi bekapove i ne pokušava da bude tvoj AI foto asistent. To je jednostavno dobra, staromodna galerijska aplikacija. I iskreno, baš zato je i treba koristiti.

Možda zvuči kao aplikacija za budžetske telefone u zemljama u razvoju — i da, tako je i počela. Ali Google Go je tiho postala jedna od omiljenih alternativa standardnoj Google aplikaciji . Zapravo, postoje dva vrlo konkretna razloga zašto treba da je imate instaliranu čak i na flagship uređaju.

Prva stvar koju ćete primetiti kada otvorite Google Go jeste da je traka za pretragu na dnu ekrana . Naizgled mala dizajnerska odluka, ali ima ogroman uticaj na upotrebljivost , naročito ako koristite veliki telefon poput OnePlus 13 ili Galaxy S25 Ultra.

Kod većine aplikacija morate da protegnete palac do vrha samo da biste započeli pretragu. Google Go to rešava. Udobno, prilagođeno palcu, i brzo.