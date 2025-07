Litijum-jonske baterije u proseku traju 2 do 3 godine, odnosno 300 do 500 punjenja, nakon čega im kapacitet opada za oko 20%, navode stručnjaci. Za razliku od ranijih verovanja, ne morate da praznite bateriju do kraja kako biste je očuvali. Štaviše, većina proizvođača, uključujući Samsung, preporučuje da baterija ostane iznad 50% kad god je to moguće.