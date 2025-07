Ako koristite Android, moguće je da ste barem jednom na vrhu svog mobilnog primetili zelenu lampicu.Ipak, ono što možda i ne znate je da bi to mogao biti znak da vas neko gleda ili prisluškuje. To svetlo označava da neka aplikacija koristi mikrofon ili kameru na vašem na Androidu, što mora uvek izazivati zabrinutost. To se može pojaviti kada koristite snimač zvuka ili tokom poziva, no postoje i situacije kada nema nekog logičnog objašnjenja zašto je ona upaljena.