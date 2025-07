Google već dugo koristi vaš glas kako bi „poboljšao korisničko iskustvo“ - od pretrage, preko virtuelnih asistenata, do personalizacije oglasa. Ali činjenica da se ovi podaci automatski čuvaju, a da to mnogi nisu ni znali, uzbunila je i obične korisnike i stručnjake za privatnost.

Zašto vas Google "sluša"?

Cilj ovog tihog prisluškivanja nije špijunaža u klasičnom smislu, već prikupljanje govorne aktivnosti kako bi se usluge učinile „pametnijima“. Drugim rečima - što više govorite, to vas bolje razume. I to bi bilo sjajno... da ste na to svesno pristali.