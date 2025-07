Mnogi uređaji stvaraju tzv. “ fantomske potrošnje ” - troše struju iako su “ isključeni ”. To je kao da plaćate račun za svetlo koje ne koristite. U ovom tekstu saznaćete koje stvari morate obavezno da isključite, od televizora, preko punjača , do produžnih kablova, kao i koje vrste uređaja možete bezbedno ostaviti priključene.

Zašto televizori nisu uvek potpuno isključeni?

Da li ste znali da vaš televizor i kad je isključen i dalje koristi energiju? Pametni televizori, iako moderni, troše do nekoliko vata čak i u režimu čekanja. To može delovati kao mala stvar, ali ako se množi sa brojem uređaja i danima u godini - to postaje ozbiljan račun za struju.