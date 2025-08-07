Slušaj vest

Nema ništa frustrirajuće kao kada pošaljete dokument na štampanje, a… ništa se ne dešava. Korisnici Windows 11 često prijavljuju da njihov štampač nije prepoznat, čak i kada je uključen i povezan. Srećom, većina problema je jednostavna za rešavanje.

Pre nego što krenete sa složenim koracima, proverite osnove. Uverite se da je štampač uključen, povezan na odgovarajuću Wi-Fi mrežu ako je bežični, ili čvrsto priključen USB kablom. Jednostavan restart računara i štampača često rešava problem odmah.

Foto: Shutterstock

Proverite konekcije i napajanje

Ponekad je rešenje bukvalno pred vašim očima. Labavi kablovi, isključen štampač ili pogrešna mreža su iznenađujuće česti uzroci problema.

Uverite se da je štampač uključen

Proverite da li je povezan na pravu Wi-Fi mrežu (ako je bežični)

Proverite da li su USB kablovi dobro priključeni

Restart uređaja nakon provere konekcija često rešava manje greške i štedi vreme. Iako deluje osnovno, ponekad zaboravimo proveriti da uređaj uopšte ima struju, zato ne preskačite ove korake pre složenijih metoda.

Foto: Shutterstock

Dodajte štampač ručno

Windows 11 automatski prepoznaje mnoge uređaje, ali ne i sve. Ako štampač ne iskače u sekciji Štampači i skeneri, možda je potrebno ručno dodavanje.

Idite na Podešavanja > Bluetooth i uređaji > Štampači i skeneri > Dodaj uređaj.

Ako se štampač i dalje ne pojavljuje, kliknite na „Štampač koji želim nije na listi“ i pratite korake za ručno dodavanje. Ovo omogućava Windowsu da prepozna uređaj čak i kada automatska detekcija ne uspe. Nakon toga, proverite da li su svi drajveri ažurirani kako biste osigurali pravilno funkcionisanje štampača.

Foto: Shutterstock

Ažurirajte drajvere štampača

Zastareli ili nedostajući drajveri su čest razlog zbog kojeg sistem ne prepoznaje štampač. Čak i kada Windows detektuje uređaj, stari drajveri mogu onemogućiti pravilno funkcionisanje.

Posetite zvanični sajt proizvođača i preuzmite najnovije drajvere za Windows 11. Instalacija ovih drajvera često rešava probleme sa prepoznavanjem i vraća punu funkcionalnost štampača. Ovaj korak je posebno važan za novije modele ili nedavno ažurirani operativni sistem.

Foto: Shutterstock

Iskoristite Windows alat za rešavanje problema

Ako ručno dodavanje i ažuriranje drajvera ne pomogne, Windows ima ugrađeni alat za dijagnostiku problema sa štampačem. Ovaj alat može otkriti probleme koje korisnik možda ne vidi i pokušati automatsko rešenje.

Idite na Podešavanja > Sistem > Rešavanje problema > Ostali alati za rešavanje problema, pronađite opciju za štampače i pokrenite je. Sačekajte nekoliko trenutaka da sistem analizira i reši problem. Mnogi korisnici otkrivaju da troubleshooter rešava probleme koji su delovali nepremostivo.

Foto: Shutterstock

Kada razmisliti o zameni štampača

Ponekad nijedno softversko rešenje neće pomoći i problem je u samom štampaču. Stariji ili neispravni uređaji možda nisu u potpunosti kompatibilni sa Windows 11.

Znaci da je možda vreme za novi štampač uključuju: ponovljene neuspešne detekcije, poruke o grešci čak i nakon ažuriranja drajvera i fizičke kvarove. Ako nijedno od prethodnih rešenja ne pomogne, ulaganje u noviji model štedi vreme i nervozu.