Slušaj vest

Nema ništa frustrirajuće kao kada pošaljete dokument na štampanje, a… ništa se ne dešava. Korisnici Windows 11 često prijavljuju da njihov štampač nije prepoznat, čak i kada je uključen i povezan. Srećom, većina problema je jednostavna za rešavanje.

Pre nego što krenete sa složenim koracima, proverite osnove. Uverite se da je štampač uključen, povezan na odgovarajuću Wi-Fi mrežu ako je bežični, ili čvrsto priključen USB kablom. Jednostavan restart računara i štampača često rešava problem odmah.

shutterstock-2214153111.jpg
Foto: Shutterstock

Proverite konekcije i napajanje

Ponekad je rešenje bukvalno pred vašim očima. Labavi kablovi, isključen štampač ili pogrešna mreža su iznenađujuće česti uzroci problema.

  • Uverite se da je štampač uključen
  • Proverite da li je povezan na pravu Wi-Fi mrežu (ako je bežični)
  • Proverite da li su USB kablovi dobro priključeni

Restart uređaja nakon provere konekcija često rešava manje greške i štedi vreme. Iako deluje osnovno, ponekad zaboravimo proveriti da uređaj uopšte ima struju, zato ne preskačite ove korake pre složenijih metoda.

štampač (2).jpg
Foto: Shutterstock

Dodajte štampač ručno

Windows 11 automatski prepoznaje mnoge uređaje, ali ne i sve. Ako štampač ne iskače u sekciji Štampači i skeneri, možda je potrebno ručno dodavanje.

Idite na Podešavanja > Bluetooth i uređaji > Štampači i skeneri > Dodaj uređaj.

Ako se štampač i dalje ne pojavljuje, kliknite na „Štampač koji želim nije na listi“ i pratite korake za ručno dodavanje. Ovo omogućava Windowsu da prepozna uređaj čak i kada automatska detekcija ne uspe. Nakon toga, proverite da li su svi drajveri ažurirani kako biste osigurali pravilno funkcionisanje štampača.

štampač (3).jpg
Foto: Shutterstock

Ažurirajte drajvere štampača

Zastareli ili nedostajući drajveri su čest razlog zbog kojeg sistem ne prepoznaje štampač. Čak i kada Windows detektuje uređaj, stari drajveri mogu onemogućiti pravilno funkcionisanje.

Posetite zvanični sajt proizvođača i preuzmite najnovije drajvere za Windows 11. Instalacija ovih drajvera često rešava probleme sa prepoznavanjem i vraća punu funkcionalnost štampača. Ovaj korak je posebno važan za novije modele ili nedavno ažurirani operativni sistem.

shutterstock_drajver.jpg
Foto: Shutterstock

Iskoristite Windows alat za rešavanje problema

Ako ručno dodavanje i ažuriranje drajvera ne pomogne, Windows ima ugrađeni alat za dijagnostiku problema sa štampačem. Ovaj alat može otkriti probleme koje korisnik možda ne vidi i pokušati automatsko rešenje.

Idite na Podešavanja > Sistem > Rešavanje problema > Ostali alati za rešavanje problema, pronađite opciju za štampače i pokrenite je. Sačekajte nekoliko trenutaka da sistem analizira i reši problem. Mnogi korisnici otkrivaju da troubleshooter rešava probleme koji su delovali nepremostivo.

štampač (4).jpg
Foto: Shutterstock

Kada razmisliti o zameni štampača

Ponekad nijedno softversko rešenje neće pomoći i problem je u samom štampaču. Stariji ili neispravni uređaji možda nisu u potpunosti kompatibilni sa Windows 11.

Znaci da je možda vreme za novi štampač uključuju: ponovljene neuspešne detekcije, poruke o grešci čak i nakon ažuriranja drajvera i fizičke kvarove. Ako nijedno od prethodnih rešenja ne pomogne, ulaganje u noviji model štedi vreme i nervozu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Ne propustiteVestiFacebook reklame kriju opasnu zamku: Instaliraš aplikaciju - a otvaraš vrata hakerima!
shutterstock_FB hack (2).jpg
VestiKDE otkriva tajnu kako spasiti računar: Ovo je razlog zašto vam Windows 10 uskoro više neće raditi!
shutterstock windows (3).jpg
VestiDigitalni klinci bogatiji od direktora: Roditelji misle da dangube po ceo dan!
shutterstock-1907059369.jpg