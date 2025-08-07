Slušaj vest

Pametni uređaji postali su neizostavan deo modernog života, donoseći nam udobnost i kontrolu na dohvat ruke. Međutim, ova digitalna revolucija nosi i svoju cenu, koju mnogi vlasnici kuća ne primećuju na vreme. Dok podešavate pametni termostat ili proveravate video zvono, možda ne znate da vas u tom trenutku prate hakeri, čekajući pravi trenutak za napad.

Sajber kriminalci sve češće ciljaju uređaje koji povezuju i kontrolišu vaš dom, pretvarajući tehnološke pogodnosti u sigurnosne rizike. Razumevanje ovih pretnji prvi je korak ka zaštiti vašeg digitalnog prostora.

Foto: Shutterstock

Centralni uređaj je omiljena meta hakera

U srcu svakog pametnog doma uvek se nalazi kontrolni centar, uređaj koji povezuje sve vaše uređaje u jedinstvenu mrežu. Ovaj centar olakšava upravljanje, ali ujedno predstavlja i ključnu tačku ulaska za sajber napade. To mogu biti pametni kućni asistenti poput Amazona Echo, Apple HomePod, Samsung SmartThings ili Google Nest-a, ruteri, kao i hub-ovi koji povezuju svetla, kamere, brave i druge pametne uređaje u vašem domu.

Qiu Li, direktor Instituta za sajber bezbednost i privatnost na Univerzitetu Džordžija, upozorava da, iako su komunikacije unutar pametnih sistema šifrovane, napadači i dalje mogu pratiti aktivnost uređaja. Na osnovu toga mogu da saznaju kada je kuća prazna ili da poremete rad uređaja, pa čak i da iscrpe baterije ili zaobiđu pametne brave.

Foto: Shutterstock

Stvarni rizici iza svakodnevne udobnosti

Lako je zanemariti koliko podataka vaši pametni uređaji prikupljaju i koliko ti podaci mogu biti vredni hakerima. Rutinske radnje kao što su podešavanje uređaja ili daljinsko otvaranje vrata stvaraju obrasce koji se mogu zloupotrebiti. Kada hakeri mapiraju ove obrasce, dobijaju uvid u vaš svakodnevni život, što može dovesti do ciljnih napada ili čak ugrožavanja fizičke bezbednosti.

Pored toga, neki napadi se zasnivaju na preplavljivanju uređaja prekomernim količinama podataka, što može onemogućiti bezbednosne funkcije ili iscrpiti baterije povezanih uređaja. Rizici su veliki jer slabost na jednom mestu može otvoriti vrata celom sistemu.

Foto: Shutterstock

Jednostavni koraci kako preuzeti kontrolu

Iako proizvođači imaju odgovornost da unaprede sigurnost uređaja, vlasnici domova mogu odmah preduzeti korake koji značajno smanjuju rizik od sajber napada. Zaštita mreže počinje od modema, odnosno rutera, koji predstavlja ulaz u sve povezane uređaje.

Uključite sve bezbednosne funkcije na ruteru i zamenite fabričke lozinke jakim, jedinstvenim šiframa. Svaki uređaj u vašem domu treba da ima svoju složenu lozinku kako bi se sprečio neovlašćeni pristup. Ove jednostavne mere mogu znatno umanjiti mogućnosti hakera.

Foto: Shutterstock

Redovno ažurirajte uređaje i budite oprezni

Redovne softverske nadogradnje su ključne za zatvaranje bezbednosnih propusta koje hakeri mogu iskoristiti. Mnogi pametni uređaji automatski primaju ažuriranja, ali važno je proveriti da li je ta opcija uključena ili ručno instalirati nove verzije softvera. Zanemarivanje ažuriranja ostavlja vaš sistem ranjivim.

Takođe, isključite ili isključite uređaje koje ne koristite redovno. Ograničavanje nepotrebnih konekcija smanjuje potencijalne tačke napada u mreži. Budite proaktivni i informisani o bezbednosti svog pametnog doma kako biste držali hakere podalje.