Bez obzira na to koliko se trudite da ubrzate internet na telefonu, brzina veze je ipak ograničena vašim internet paketom. Ne možete preći maksimalne brzine preuzimanja i otpremanja koje vaš provajder nudi. Prvo što treba da uradite jeste da proverite kakve brzine dobijate preko Wi-Fi mreže na uređajima koji su direktno povezani putem Ethernet kabla, kao što je računar.

Zatim testirajte brzinu interneta na vašem Android telefonu. Ako postoji primetna razlika između ta dva rezultata, znači da nešto na telefonu usporava konekciju. Tada je vreme da istražite uzroke i primenite jednostavne korake za poboljšanje brzine.

Foto: Shutterstock

Brza rešenja za sporu ili nestabilnu mrežu

Jedan od najefikasnijih načina da "osvežite" vezu na telefonu jeste da uključite pa isključite avionski režim. Ovo će prekinuti postojeću konekciju i naterati uređaj da pronađe jači signal. Posebno je korisno kada ste u pokretu i oslanjate se na mobilnu mrežu.

Još jedan jednostavan trik je restartovanje telefona, koje često rešava manje probleme u vezi sa mrežom. Ako i dalje imate problem, proverite sledeće:

Da li je VPN uključen (pogledajte u statusnoj traci ikonicu ključa)

Da li vam je uključena opcija "Ušteda podataka"

Da li se telefon pokušava povezati na slabiji Wi-Fi signal

Foto: Shutterstock

Proverite VPN, Data Saver i dodatna podešavanja

VPN je koristan kada želite da pristupite sadržaju iz drugih zemalja, ali može ozbiljno da uspori vašu internet vezu. Ako nije neophodan u tom trenutku, bolje ga je isključiti.

Idite u Podešavanja > Mreža i internet > VPN i prekinite sve aktivne veze.

Takođe, proverite da li je aktiviran Data Saver mod, koji ograničava rad aplikacija u pozadini kako bi sačuvao podatke. Ovo može smanjiti brzinu čak i kada imate dobru mrežu. Da biste ga isključili:

Idite u Podešavanja > Mreža i internet > Ušteda podataka

Onemogućite ovu opciju ako je aktivna

Foto: Shutterstock

Optimizujte mrežne opcije za bolju brzinu

Ako koristite mobilne podatke, veoma je važno da proverite koji je preferirani tip mreže podešen. Na novijim uređajima, to bi trebalo da bude 5G, jer pruža znatno bolje performanse od LTE ili 3G mreža. Da biste proverili ovu postavku:

Idite u Podešavanja > Mreža i internet > SIM kartice

Izaberite aktivnu SIM i pronađite opciju “Preferirani tip mreže”

Ako koristite Wi-Fi, proverite da li ste povezani na 5GHz frekvencijski opseg vašeg rutera, jer je brži i stabilniji od 2.4GHz. Većina modernih rutera podržava oba opsega, ali telefon se često automatski poveže na sporiji.

Foto: Shutterstock

Upravljanje aplikacijama i reset mrežnih podešavanja

Mnoge aplikacije koriste podatke čak i kada ih ne koristite aktivno. Prevelika potrošnja u pozadini može usporiti internet za ostale aplikacije. Da biste to proverili:

Idite na Podešavanja > Mreža i internet > Korišćenje podataka

Identifikujte aplikacije koje koriste mnogo podataka i ograničite im pristup u pozadini

Ako ništa drugo ne uspe, možete resetovati mrežne postavke telefona. Ovo neće obrisati aplikacije ili lične podatke, ali ćete morati ponovo da unesete Wi-Fi lozinke. Za resetovanje:

Idite na Podešavanja > Sistem > Opcije za resetovanje > Resetuj mrežne postavke

Pratite instrukcije na ekranu

Foto: Shutterstock

Brzina interneta na Android telefonu zavisi od više faktora, uključujući kvalitet mreže i podešavanja uređaja. Pravilnim proverama i optimizacijom, poput isključivanja VPN-a i podešavanja mreže, možete značajno poboljšati brzinu i stabilnost veze.

Ako i dalje imate problema, resetovanje mrežnih podešavanja često rešava skrivene poteškoće. Strpljenje i sistematičan pristup omogućiće vam da uživate u svim prednostima modernog telefona bez frustracija zbog sporog interneta.