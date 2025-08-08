Google Maps zna previše o vama: Ako vam je snimio kuću ili auto, evo kako da ih uklonite
Kriminalci koriste Google Street View da prouče potencijalne mete, pa je važno znati kako zaštititi svoju privatnost. Saznajte kako zamutiti kuću i vozilo i sprečiti neželjene preglede.
Google Maps i Street View su danas neizostavni saveznici u svakodnevnim putovanjima i istraživanju sveta. Ali, da li ste znali da upravo te iste fotografije vašeg doma i ulice mogu postati vodič za lopove? Sigurnosni stručnjaci upozoravaju: kriminalci sve češće koriste Street View da biraju svoje mete - možda upravo vas.
Svaka fotografija vašeg doma, automobila ili dvorišta na Street View-u može lopovima dati detalje koje su ranije morali da traže na licu mesta, bez ikakvog rizika za sebe. Zato je ključno da znate kako da zaštitite svoju privatnost i sprečite neželjene posete koje mogu uništiti vaš mir.
Kako lopovi koriste Google Street View
Street View omogućava kriminalcima da detaljno pregledaju potencijalne mete iz udobnosti svog doma. Oni na osnovu fotografija mogu da:
- Procene vrednost kuća i imovine
- Prouče prilaze i moguće tačke ulaska
- Planiraju puteve za bekstvo
- Provere prisustvo sigurnosnih kamera ili alarma
Sve ove informacije pomažu im da isplaniraju pljačku sa što manjim rizikom. Zato je važno biti svestan šta je dostupno na internetu i preduzeti korake kako biste zaštitili svoj dom i imovinu od neželjenih pogleda.
Kako da zamutite svoju kuću i zaštitite privatnost
Google Maps vam daje moć da kontrolišete šta svet vidi - opcijom da zamutite svoju kuću, lice ili vozilo na Street View-u. Iako je ova funkcija dostupna samo preko desktop verzije, upravo ovaj jednostavan korak može sprečiti neželjenu pažnju i sačuvati vaš mir. Da biste zaštitili svoj dom potrebno je da:
- Otvorite Google Maps na računaru i pronađete svoju adresu
- Uključite Street View i kliknete na “Report a problem”
- Označite crvenim kvadratom deo slike koji želite da zamutite
- Navedete razlog u polju za objašnjenje i pošaljete zahtev
Google obično obradi ove zahteve u roku od nekoliko dana i trajno zamuti označeni deo slike. Važno je da pažljivo označite deo koji želite da zamutite kako bi zaštita bila potpuna. Takođe, imajte na umu da jednom zamagljeni deo ne može biti uklonjen, pa dobro razmislite pre slanja zahteva.
Zaštita automobila i tablica kako i zašto to raditi
Važno je ne zaboraviti da i vaša vozila mogu biti izložena neželjenim pogledima na Street View-u. Automobili i registarske tablice mogu otkriti informacije o vašim kretanjima i pomoći kriminalcima da prate vaše navike.
Zato je moguće i preporučljivo da zamutite svoj auto ili bar registarske tablice. Proces je isti kao i za kuće: osim što štitite svoje podatke, na ovaj način smanjujete mogućnost praćenja vaših kretanja i zloupotrebe informacija. Imajte na umu da su automobili često meta krađa i da je svaki dodatni korak zaštite važan za vašu bezbednost.
Proces je isti kao i za kuće:
- Pronađite svoj automobil na Street View-u
- Prijavite problem
- Označite deo slike koji želite da zamutite
- Pošaljite zahtev sa jasnim razlogom
Ova mera štiti vašu privatnost jer sprečava da kriminalci prate vaše dnevne rutine, lokacije na kojima parkirate ili potencijalno planiraju krađu vozila. Redovno proveravajte snimke i reagujte na vreme kako biste održali sigurnost.
Još saveta za sigurnost i privatnost
Pored zamagljivanja na Street View-u, korisno je redovno proveravati da li je vaša adresa osvežena ili su na snimcima vidljive nove informacije. Kada ste prijavljeni na Google nalog, lakše pratite status svojih zahteva i brzo reagujete po potrebi.
Budite mudri u onome što delite na mrežama, kriminalci prate svaki trag i povezuju informacije sa više mesta. A dok koristite savremene tehnologije za zaštitu kao što su kamere i alarmi, ne zaboravite koliko može značiti dobar odnos sa komšijama. Zajedno ste jači i sigurniji.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.