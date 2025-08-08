Slušaj vest

Google Maps i Street View su danas neizostavni saveznici u svakodnevnim putovanjima i istraživanju sveta. Ali, da li ste znali da upravo te iste fotografije vašeg doma i ulice mogu postati vodič za lopove? Sigurnosni stručnjaci upozoravaju: kriminalci sve češće koriste Street View da biraju svoje mete - možda upravo vas.

Svaka fotografija vašeg doma, automobila ili dvorišta na Street View-u može lopovima dati detalje koje su ranije morali da traže na licu mesta, bez ikakvog rizika za sebe. Zato je ključno da znate kako da zaštitite svoju privatnost i sprečite neželjene posete koje mogu uništiti vaš mir.

Foto: Shutterstock

Kako lopovi koriste Google Street View

Street View omogućava kriminalcima da detaljno pregledaju potencijalne mete iz udobnosti svog doma. Oni na osnovu fotografija mogu da:

Procene vrednost kuća i imovine

Prouče prilaze i moguće tačke ulaska

Planiraju puteve za bekstvo

Provere prisustvo sigurnosnih kamera ili alarma

Sve ove informacije pomažu im da isplaniraju pljačku sa što manjim rizikom. Zato je važno biti svestan šta je dostupno na internetu i preduzeti korake kako biste zaštitili svoj dom i imovinu od neželjenih pogleda.

Foto: Shutterstock

Kako da zamutite svoju kuću i zaštitite privatnost

Google Maps vam daje moć da kontrolišete šta svet vidi - opcijom da zamutite svoju kuću, lice ili vozilo na Street View-u. Iako je ova funkcija dostupna samo preko desktop verzije, upravo ovaj jednostavan korak može sprečiti neželjenu pažnju i sačuvati vaš mir. Da biste zaštitili svoj dom potrebno je da:

Otvorite Google Maps na računaru i pronađete svoju adresu

Uključite Street View i kliknete na “Report a problem”

Označite crvenim kvadratom deo slike koji želite da zamutite

Navedete razlog u polju za objašnjenje i pošaljete zahtev

Google obično obradi ove zahteve u roku od nekoliko dana i trajno zamuti označeni deo slike. Važno je da pažljivo označite deo koji želite da zamutite kako bi zaštita bila potpuna. Takođe, imajte na umu da jednom zamagljeni deo ne može biti uklonjen, pa dobro razmislite pre slanja zahteva.

Foto: Shutterstock

Zaštita automobila i tablica kako i zašto to raditi

Važno je ne zaboraviti da i vaša vozila mogu biti izložena neželjenim pogledima na Street View-u. Automobili i registarske tablice mogu otkriti informacije o vašim kretanjima i pomoći kriminalcima da prate vaše navike.

Zato je moguće i preporučljivo da zamutite svoj auto ili bar registarske tablice. Proces je isti kao i za kuće: osim što štitite svoje podatke, na ovaj način smanjujete mogućnost praćenja vaših kretanja i zloupotrebe informacija. Imajte na umu da su automobili često meta krađa i da je svaki dodatni korak zaštite važan za vašu bezbednost.

Proces je isti kao i za kuće:

Pronađite svoj automobil na Street View-u

Prijavite problem

Označite deo slike koji želite da zamutite

Pošaljite zahtev sa jasnim razlogom

Ova mera štiti vašu privatnost jer sprečava da kriminalci prate vaše dnevne rutine, lokacije na kojima parkirate ili potencijalno planiraju krađu vozila. Redovno proveravajte snimke i reagujte na vreme kako biste održali sigurnost.

Foto: Shutterstock

Još saveta za sigurnost i privatnost

Pored zamagljivanja na Street View-u, korisno je redovno proveravati da li je vaša adresa osvežena ili su na snimcima vidljive nove informacije. Kada ste prijavljeni na Google nalog, lakše pratite status svojih zahteva i brzo reagujete po potrebi.

Budite mudri u onome što delite na mrežama, kriminalci prate svaki trag i povezuju informacije sa više mesta. A dok koristite savremene tehnologije za zaštitu kao što su kamere i alarmi, ne zaboravite koliko može značiti dobar odnos sa komšijama. Zajedno ste jači i sigurniji.