Slušaj vest

Ako ste se zapitali zašto vam YouTube uporno predlaže recepte za jela koja nikada nećete kuvati, video-klipove sa misterioznim jezicima ili sadržaje koje ni u ludilu ne biste gledali, ne brinite, niste jedini. Algoritam koji upravlja preporukama često zna da zaluta, pogotovo ako se istorija gledanja nakupi raznovrsnim i nasumičnim sadržajem.

Dobra vest je da postoji brzo rešenje. Umesto da otvarate novi nalog i krećete iz početka, možete u svega nekoliko koraka resetovati ceo sistem preporuka i vratiti kontrolu nad sadržajem koji vam se prikazuje.

Foto: Shutterstock

Krenite od početka, očistite istoriju gledanja

Prvi korak ka osvežavanju YouTube algoritma je brisanje istorije gledanja. To je zapravo komandni centar iz kog sistem crpi sve podatke o vašim interesovanjima i navikama. Ako su se među njima našli i video-snimci koje ste gledali iz radoznalosti, dosade ili greške, sada je vreme da ih izbrišete.

Da biste to uradili, pratite sledeće korake:

U aplikaciji kliknite na svoj profil, pa izaberite opciju „ History “

“ Na računaru pronađite opciju „History“ u levom meniju i odaberite „Clear all watch history“

Ovim potezom brišete sve prethodne signale koje je algoritam koristio za preporuke. Nakon toga, početna stranica YouTube-a postaje prazna tabla spremna za nova interesovanja.

Youtube istorija Foto: Shutterstock

Isključite praćenje i sakrijte tragove

Ako želite dodatnu dozu privatnosti i čistog YouTube iskustva bez personalizovanih predloga, možete privremeno ili trajno pauzirati praćenje gledanja. Ova opcija je idealna ako ne želite da platforma beleži svaki vaš klik i automatski kroji predloge po tome.

U meniju „Manage all history“ jednostavno:

Pronađite opciju „ YouTube watch history “ i postavite je na „ Off “

“ i postavite je na „ “ Time zabranjujete dalju analizu gledanih sadržaja i sprečavate kreiranje budućih preporuka

Ovo posebno prija korisnicima koji žele potpuni nadzor nad onim što im se prikazuje. YouTube tada funkcioniše bez algoritamske pomoći, nudeći neutralan i opšti sadržaj.

Foto: Shutterstock

Ne očekujte odmah, algoritmu treba vremena

Iako je resetovanje algoritma brz potez, rezultati ne dolaze momentalno. YouTube mora ponovo da nauči šta vas zaista interesuje, pa će prvih nekoliko dana možda predlagati nasumične ili generičke klipove.

Algoritmu je potrebno nekoliko dana da prikupi nove signale iz vašeg ponašanja i postepeno prepozna obrasce kako bi formirao relevantnije predloge. U tom periodu preporuke mogu delovati nasumično, ali će se vremenom prilagoditi vašim interesovanjima.

Foto: Shutterstock

Želite potpuni restart?

Brisanje istorije i pauziranje praćenja pomažu, ali ponekad je najbolje rešenje potpuni restart. Ovo je korisno ako je vaš nalog predugo koristilo više ljudi ili ako se preporuke nikako ne popravljaju.

U tim slučajevima imate dve opcije: kreirati novi Google nalog za YouTube, čist od ikakvih prethodnih uticaja ili resetovati aplikaciju i početi sa potpuno sirovim interfejsom.