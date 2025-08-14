Slušaj vest

U vremenu kada je digitalna bezbednost važnija nego ikada, neverovatno je koliko korisnika širom sveta i dalje koristi PIN kodove koje je krajnje jednostavno pogoditi. Nova analiza otkriva da su desetine miliona ljudi izloženi ozbiljnom riziku, a sve zbog kombinacija koje se ponavljaju iznova i iznova.

Australijska nacionalna medijska kuća ABC objavila je rezultate istraživanja koje je analiziralo 29 miliona kompromitovanih PIN kodova iz baze sajta "Have I Been Pwned". Rezultati su pokazali da ljudi širom sveta prave iste, predvidive izbore i time otvaraju vrata potencijalnim sajber napadima.

Foto: Shutterstock

Lozinka koju svi znaju a mnogi i dalje koriste

Apsolutno najčešći PIN na svetu je, pogađate, 1234. Čak 9% svih analiziranih korisnika koristi upravo ovu šifru, iako je to prva kombinacija koju bi neko pokušao kada pokuša da pristupi vašem telefonu, bankovnom računu ili bilo kojoj drugoj zaštićenoj aplikaciji.

Ova brojka znači da gotovo svaki deseti korisnik svesno ili nesvesno koristi PIN koji je praktično kao da nisu ni stavili zaštitu. U eri kada su podaci najvrednija imovina, ovakav nemar otvara vrata ozbiljnim problemima.

Foto: Shutterstock

Rizični obrasci kao što su 0000, 1111, 1212 i slični

Nakon 1234, sledeće najčešće kombinacije su nizovi istih brojeva poput 0000, 1111, 2222, 9999, kao i ponavljajuće šeme poput 1212 i 1122. Iako su jednostavni za pamćenje, oni su i prvi koje će haker pokušati.

Ovakve kombinacije, iako deluju praktično za svakodnevnu upotrebu, predstavljaju veliki bezbednosni rizik. Svaka lozinka koja se može otkriti u nekoliko pokušaja jednostavno nije dovoljno dobra da zaštiti vaše podatke.

Foto: Shutterstock

Kreativnost ne garantuje sigurnost

Neki korisnici pokušavaju da budu domišljati, pa tako biraju kombinacije poput 1342, misleći da su dovoljno drugačije od očiglednog 1234. Ipak, analiza pokazuje da i te “pametne” zamene nisu ni blizu originalnosti.

Broj ljudi koji koristi 1342 je ogroman, što znači da ni ova šema ne predstavlja bezbedan izbor. Kada ista ideja padne na pamet stotinama hiljada ljudi, hakeri su već tri koraka ispred.

Foto: Shutterstock

Godine rođenja su čest ali opasan izbor

PIN kodovi poput 1986, 1989, 1990, pa čak i 2000 redovno se pojavljuju među najčešćim izborima. Mnogi korisnici koriste godine rođenja kao PIN, bilo svoje, svojih partnera ili dece, ali to je loša ideja.

Godine rođenja su lako dostupne informacije koje se često mogu naći na društvenim mrežama, ličnim dokumentima ili čak u razgovoru. Zato njihovo korišćenje kao PIN koda značajno povećava rizik od upada u vaš sistem.

Foto: Shutterstock

Kako da odaberete PIN koji vas zaista štiti

Ako ste među onima koji koriste neki od ovih najčešćih PIN kodova, vreme je za hitnu promenu. Idealna kombinacija ne sme da ima očigledan obrazac, lični značaj ili ponavljajuće cifre. Umesto toga, birajte nešto što vam je poznato, ali nije lako pogoditi.

Izbegavajte sve datume, nizove i lako pamtljive šeme. Umesto toga, kombinujte brojeve koji vam znače ali nemaju logičku vezu koju bi neko spolja mogao da otkrije. Jednostavna zaštita može napraviti ogromnu razliku, ali samo ako je zaista dobra.

Foto: D.M.

Ako vam je trenutni PIN negde na ovoj listi, odmah ga zamenite. Nemojte čekati da postanete sledeća žrtva digitalnog kriminala. Ponekad je samo četiri cifre sve što stoji između vas i problema.