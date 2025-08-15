Prilagodite sve odmah nakon kupovine

Prilagodite sve odmah nakon kupovine

Kupovina MacBook-a često znači prelazak u potpuno novo okruženje, naročito ako dolazite sa Windows računara. macOS je poznat po svojoj jednostavnosti i stabilnosti, ali takođe krije mnogo korisnih funkcija koje nisu odmah očigledne. Mnogi korisnici ne iskoriste puni potencijal svog uređaja, jer Apple ne nudi mnogo objašnjenja odmah po pokretanju sistema.

Upravo zato je važno znati koja podešavanja mogu da vam olakšaju svakodnevni rad i unaprede upotrebu MacBook-a. U nastavku ćete pronaći pet konkretnih opcija koje ne zahtevaju dodatni softver, a mogu napraviti veliku razliku već prvog dana korišćenja.

Foto: Shutterstock

1. Otključajte dodatne Hot Corners funkcije

MacBook je poznat po svojoj jednostavnosti, ali ta jednostavnost često krije korisne funkcije koje korisnici ne otkriju odmah. Jedna od tih funkcija je "Hot Corners", koja vam omogućava da izvršite određene radnje samo pomeranjem kursora u ugao ekrana, poput uspavljivanja računara ili otvaranja brze beleške.

Podešavanje se nalazi u System Settings > Desktop & Dock > Hot Corners. Svakom od četiri ugla možete dodeliti akciju, ali vodite računa da ne postavite nešto što biste mogli slučajno aktivirati. Iako opcije nisu brojne, mogu značajno ubrzati rad. Za još više kontrole možete koristiti aplikacije kao što su BetterTouchTool i Swish, koje dodaju gestove i naprednije mogućnosti.

Foto: SlashGear printscreen

2. Dinamične pozadine i personalizacije

Traženje kvalitetnih pozadina često vodi ka sumnjivim sajtovima, ali Apple nudi kolekciju vizuelno impresivnih dinamičnih pozadina koje menjaju izgled u toku dana. Tu su pejzaži, gradovi, okeani i svemirski prikazi koji osvežavaju izgled ekrana bez ikakvog truda.

Podešavanja pozadine pronaći ćete u Settings > Wallpaper. Preporučuje se opcija "Shuffle All" za automatsko rotiranje slika. Možete takođe dodati svoj folder ili izabrati prikaz fotografija određene osobe iz Photos aplikacije. Imajte na umu da ove slike i screensaveri mogu zauzeti dosta prostora na disku.

Foto: SlashGear printscreen

3. Upravljajte vašim iPhone-om sa MacBook-a

Apple je konačno omogućio da korisnici mogu daljinski upravljati svojim iPhone-om preko MacBook-a uz pomoć funkcije "iPhone Mirroring". Ova opcija prikazuje iPhone notifikacije na vašem računaru, a klikom na njih direktno otvarate aplikaciju, čak i ako ona ne postoji kao Mac verzija.

Postavljanje traje minut. Dovoljno je da kliknete na aplikaciju, unesete šifru i uključite prikaz notifikacija. Možete čak uvećati prikaz iPhone ekrana, koristiti prečice na tastaturi i slušati zvuk sa telefona preko Mac-a. Ipak, iPhone mora biti u blizini, zaključan i neaktivan da bi ova funkcija radila kako treba.

Foto: Shutterstock

4. Olakšajte prijavu i lozinke pomoću Apple Watch-a

Ako koristite Apple Watch, možete znatno pojednostaviti otključavanje i potvrdu administratorskih zahteva na MacBook-u. Sat služi kao autentifikator. Kada se traži lozinka, dobijate obaveštenje na zglobu i dovoljno je dvaput pritisnuti bočno dugme.

Da biste uključili ovu opciju, idite na Settings > Touch ID & Password i uključite svoj Apple Watch. Funkcija se najčešće koristi kada otvarate MacBook iz sleep moda ili u clamshell režimu. Ipak, za neke ključne sistemske izmene i dalje će biti potrebna ručna potvrda lozinke.

Foto: SlashGear printscreen

5. Automatski bekapujte sve pomoću Time Machine-a

Gubitak podataka je redak kod MacBook uređaja, ali nije nemoguć. Apple nudi rešenje koje se lako podešava i automatski pravi rezervne kopije - Time Machine. Ova funkcija čuva vaše podatke u više vremenskih intervala i radi neprimetno u pozadini.

Sve što vam treba jeste eksterni disk sa dvostruko više prostora od vašeg MacBook-a. Idite u Settings > General > Time Machine, dodajte disk, uključite opciju za enkripciju i sačuvajte lozinku. Nakon toga, bekapovi se prave sami - na sat, dan, nedelju i mesec, bez ikakvog ometanja vašeg rada.

Foto: SlashGear printscreen

Zaključak

MacBook je moćan uređaj koji većinu stvari obavlja samostalno, ali uz nekoliko jednostavnih podešavanja vaše korisničko iskustvo može postati još bolje. Iskoristite ono što već imate, bez instaliranja dodatnog softvera, i otkrijte koliko vaš MacBook može biti efikasniji i personalizovaniji.