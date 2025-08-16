Slušaj vest

Korisnici Facebooka širom sveta probudili su se 14. avgusta uz neprijatno iznenađenje. Pri pokušaju pristupa aplikaciji ili sajtu dočekala ih je poruka da im je nalog zaključan i da je dalji pristup onemogućen.

U poruci se navodi da je reč o bezbednosnoj meri i da je jedini način za povratak nalogu uključivanje funkcije pod nazivom Facebook Protect, odnosno „napredna zaštita“. Ovakav potez izazvao je brojne reakcije i zabrinutost među korisnicima.

Foto: Shutterstock

Da li je reč o napadu ili grešci sistema?

Zbunjujući ton poruke i njeno iznenadno pojavljivanje bez prethodnog obaveštenja navelo je mnoge da posumnjaju na prevaru. Na društvenim mrežama su se pojavile sumnje da je možda reč o sofisticiranom pokušaju krađe podataka.

Međutim, sve ukazuje na to da je upozorenje autentično i da dolazi direktno od Facebooka. Korisnicima je jasno naveden rok za aktivaciju zaštite, a kod nekih je taj rok već bio istekao, pa se prikazivala poruka da imaju „0 dana“ da reaguju.

Foto: Shutterstock

Aktivacija kao jedini izlaz iz blokade

Uprkos nejasnoj komunikaciji i izostanku detaljnog objašnjenja, postupak reaktivacije naloga je jednostavan. Potrebno je pratiti korake koji se nude unutar samog upozorenja, uključujući dvofaktorsku autentifikaciju.

Nakon potvrde identiteta i aktivacije Facebook Protect opcije, pristup nalogu se automatski vraća. Nema potrebe za dodatnim koracima, niti kontaktiranjem korisničke podrške, što je mnogima donelo olakšanje.

Foto: Profimedia / Chris Batson

Meta ćuti: Bez zvaničnog odgovora kompanije

Do ovog trenutka, iz kompanije Meta nije stiglo nijedno zvanično saopštenje o uzroku ove masovne blokade naloga. Nema objašnjenja o tome zašto su nalozi zaključani, niti pod kojim kriterijumima je odabrano ko mora da aktivira „naprednu zaštitu“.

Upravo zbog toga, korisnici su ostali u nedoumici. Da li je reč o unapred planiranom koraku koji je loše komuniciran, ili o hitnoj reakciji na neki konkretan bezbednosni rizik? Bez informacija iz prve ruke, ostaje samo da se nagađa.

Foto: Shutterstock

Nalog je siguran, ali oprez ostaje važan

Iako situacija deluje dramatično, u pitanju nije nikakav virus, prevara ni krađa identiteta. Nalog ostaje siguran, a korisnik ne mora unositi nikakve podatke van same Facebook platforme.

Ipak, ostaje zamerka na račun načina na koji je sve sprovedeno. U vremenu kada se korisnici već bore s brojnim pretnjama na internetu, dodatna panika zbog loše komunikacije može imati suprotan efekat od onog koji Facebook zapravo želi da postigne.

Foto: Profimedia

Jednostavni koraci za povratak Facebook naloga:

Kliknite na poruku o zaključanom nalogu i izaberite opciju „Nastavi“

Pratite uputstva za aktivaciju Facebook Protect funkcije

Uključite dvofaktorsku autentifikaciju kada se to zatraži

Potvrdite svoj identitet prema ponuđenim koracima

Nakon uspešne aktivacije, pristup nalogu će biti vraćen

Ako naiđete na problem, pokušajte osvežiti stranicu ili ponovo pokrenuti aplikaciju