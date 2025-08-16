Slušaj vest

Korisnici Facebooka širom sveta probudili su se 14. avgusta uz neprijatno iznenađenje. Pri pokušaju pristupa aplikaciji ili sajtu dočekala ih je poruka da im je nalog zaključan i da je dalji pristup onemogućen.

U poruci se navodi da je reč o bezbednosnoj meri i da je jedini način za povratak nalogu uključivanje funkcije pod nazivom Facebook Protect, odnosno „napredna zaštita“. Ovakav potez izazvao je brojne reakcije i zabrinutost među korisnicima.

Da li je reč o napadu ili grešci sistema?

Zbunjujući ton poruke i njeno iznenadno pojavljivanje bez prethodnog obaveštenja navelo je mnoge da posumnjaju na prevaru. Na društvenim mrežama su se pojavile sumnje da je možda reč o sofisticiranom pokušaju krađe podataka.

Međutim, sve ukazuje na to da je upozorenje autentično i da dolazi direktno od Facebooka. Korisnicima je jasno naveden rok za aktivaciju zaštite, a kod nekih je taj rok već bio istekao, pa se prikazivala poruka da imaju „0 dana“ da reaguju.

Aktivacija kao jedini izlaz iz blokade

Uprkos nejasnoj komunikaciji i izostanku detaljnog objašnjenja, postupak reaktivacije naloga je jednostavan. Potrebno je pratiti korake koji se nude unutar samog upozorenja, uključujući dvofaktorsku autentifikaciju.

Nakon potvrde identiteta i aktivacije Facebook Protect opcije, pristup nalogu se automatski vraća. Nema potrebe za dodatnim koracima, niti kontaktiranjem korisničke podrške, što je mnogima donelo olakšanje.

Meta ćuti: Bez zvaničnog odgovora kompanije

Do ovog trenutka, iz kompanije Meta nije stiglo nijedno zvanično saopštenje o uzroku ove masovne blokade naloga. Nema objašnjenja o tome zašto su nalozi zaključani, niti pod kojim kriterijumima je odabrano ko mora da aktivira „naprednu zaštitu“.

Upravo zbog toga, korisnici su ostali u nedoumici. Da li je reč o unapred planiranom koraku koji je loše komuniciran, ili o hitnoj reakciji na neki konkretan bezbednosni rizik? Bez informacija iz prve ruke, ostaje samo da se nagađa.

Nalog je siguran, ali oprez ostaje važan

Iako situacija deluje dramatično, u pitanju nije nikakav virus, prevara ni krađa identiteta. Nalog ostaje siguran, a korisnik ne mora unositi nikakve podatke van same Facebook platforme.

Ipak, ostaje zamerka na račun načina na koji je sve sprovedeno. U vremenu kada se korisnici već bore s brojnim pretnjama na internetu, dodatna panika zbog loše komunikacije može imati suprotan efekat od onog koji Facebook zapravo želi da postigne.

Jednostavni koraci za povratak Facebook naloga:

  • Kliknite na poruku o zaključanom nalogu i izaberite opciju „Nastavi“
  • Pratite uputstva za aktivaciju Facebook Protect funkcije
  • Uključite dvofaktorsku autentifikaciju kada se to zatraži
  • Potvrdite svoj identitet prema ponuđenim koracima
  • Nakon uspešne aktivacije, pristup nalogu će biti vraćen
  • Ako naiđete na problem, pokušajte osvežiti stranicu ili ponovo pokrenuti aplikaciju

