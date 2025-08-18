Slušaj vest

Ako vam se Xiaomi ili Poco telefon usporava, baterija brzo prazni ili vas stalno bombarduju reklame, to nije samo normalno habanje. U pitanju su često skrivene funkcije MIUI sistema koje rade u pozadini i troše resurse bez vašeg znanja.

Srećom, postoje podešavanja kojima možete preuzeti kontrolu i značajno poboljšati rad uređaja i trajanje baterije. Uz nekoliko jednostavnih koraka, telefon će raditi brže, oglasi će se smanjiti, a baterija duže trajati i to bez dodatnih aplikacija ili komplikovanih postupaka.

Isključite šum: deaktivirajte MIUI sistem reklame

MIUI System Ads (MSA) servis je glavni izvor reklama na Xiaomi i Poco telefonima, radeći tiho u pozadini. Iako reklame pomažu u održavanju besplatnih usluga, njihov višak može usporiti telefon i brže trošiti bateriju.

Isključivanje ovog servisa je važan korak za one koji žele bolju brzinu i manje smetnji tokom korišćenja.

Da biste ga isključili:

Idite na Podešavanja > Lozinke i bezbednost > Dozvole > Opoziv dozvola i opozovite dozvole za MSA.

Zatim u Privatnost > Reklamne usluge isključite personalizovane reklame, tj. ciljane preporuke.

Iako su reklame često korisne za besplatnu podršku ekosistema, njihov višak može negativno uticati na performanse telefona i trajanje baterije. Zato je njihovo isključivanje važan korak za korisnike koji žele čist i neometan rad uređaja.

Isključite reklame u ugrađenim aplikacijama

Mnoge sistemske aplikacije na Xiaomi i Poco telefonima, poput Mi Video, Tematske pozadine, GetApps i Mi Muzika, sadrže ugrađene oglase koji mogu ometati korisnički doživljaj. Da biste ih smanjili:

Otvorite podešavanja svake aplikacije i pronađite opcije nazvane „Preporuke“ ili „Reklame“.

Isključite ih da biste zaustavili promotivne sadržaje koji vas ometaju tokom korišćenja.

Isključivanje ovih opcija ne samo da smanjuje broj reklama, već i poboljšava brzinu i preglednost aplikacija. Takođe, manje reklama znači i manju potrošnju podataka i baterije, što dodatno doprinosi boljem korisničkom iskustvu.

Kako ubrzati telefon i produžiti trajanje baterije

Ograničavanje rada aplikacija u pozadini i isključivanje automatskog pokretanja nepotrebnih programa značajno pomažu da telefon radi brže i da baterija duže traje. Da biste to postigli:

Ograničite rad u pozadini u Podešavanja > Baterija i performanse > Upravljanje potrošnjom energije po aplikacijama.

Isključite automatsko pokretanje nepotrebnih aplikacija u Podešavanja > Aplikacije > Automatsko pokretanje.

Pozadinske aktivnosti često troše bateriju i zauzimaju sistemske resurse, usporavajući uređaj. Kontrolom ovih podešavanja korisnici mogu efikasno optimizovati performanse i produžiti trajanje baterije, naročito na starijim modelima.

Napredne podešavanja i važne napomene

Za one koji žele da idu korak dalje:

Isključivanje sistemskih animacija u opcijama za programere može učiniti telefon responzivnijim.

Redovno brisanje keširanih podataka oslobađa prostor i održava telefon brzim.

Ograničite sinhronizaciju podataka da biste uštedeli bateriju.

Aktivirajte režim uštede baterije kada vam je svaki procenat važan.

Budite oprezni sa rootovanjem ili uklanjanjem sistemskih aplikacija jer to može poništiti garanciju i ugroziti sigurnost uređaja.

Da li je moguće potpuno izbeći reklame?

Iako ove izmene značajno smanjuju reklame, MIUI sistem je kreiran tako da reklame budu sastavni deo poslovnog modela. Takođe, sistemska ažuriranja mogu poništiti vaše promene ili doneti nove reklame.

Potpuno uklanjanje reklama moguće je samo instaliranjem alternativnog operativnog sistema (custom ROM), što je složen i rizičan proces.

Za većinu korisnika, onemogućavanje reklama i upravljanje pozadinskim aplikacijama je najbolji kompromis između boljih performansi i praktičnosti bez tehničkih komplikacija.

