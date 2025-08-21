Slušaj vest

Ako imate instaliranu ovu „verified“ ekstenziju za Chrome, hitno je obrišite. Iako ekstenzije sa oznakom „verified“ deluju pouzdano i sigurno, ova ekstenzija sa preko stotinu hiljada korisnika i odličnim recenzijama pokazala se kao ozbiljna pretnja privatnosti. Korisnici su nesvesno dozvolili da ekstenzija pravi snimke njihovih ekrana bez njihovog znanja, beležeći lične i osetljive informacije.

Zabrinjavajuće je što je ova ekstenzija godinama dostupna na Chrome Web Store-u i dugo je radila onako kako je tvrdila, kao VPN usluga koja štiti privatnost. Ipak, činjenica da sada bez znanja korisnika prikuplja podatke poziva na hitnu akciju, preporuka je da odmah uklonite ovu ekstenziju.

Google Chrome na telefonu Foto: Shutterstock

Kako ekstenzija prikuplja podatke bez vaše dozvole

Istraživači kompanije Koi Security detaljno su analizirali FreeVPN.One ekstenziju i otkrili da ona automatski pravi snimke celih stranica koje posećujete. Ove slike obuhvataju privatne fotografije, finansijske izveštaje, pa čak i lične poruke koje zatim šalje na server koji kontroliše developer ekstenzije.

Ekstenzija radi na način da u svaku stranicu koju posetite ubacuje skriptu koja u pozadini pravi snimke i to bez vašeg znanja ili ikakve interakcije. Iako u politici privatnosti piše da će „AI Threat Detection“ funkcija slati snimke samo ako je kliknete, stvarnost je da se snimci automatski prave i šalju u pozadini.

Foto: Printscreen

Zašto je ova VPN ekstenzija opasnija od drugih

Iako VPN ekstenzije inače zahtevaju određene dozvole da bi pravilno funkcionisale, FreeVPN.One traži znatno veći pristup vašem pretraživaču nego što je potrebno. Ovo joj omogućava da prati svaku vašu aktivnost na internetu i tiho prikuplja osetljive podatke sa svih sajtova koje posećujete.

Nedavno je ekstenzija ažurirana i uvedena je nova enkripcija pod nazivom „AES-256-GCM sa RSA“, što otežava otkrivanje i analizu ukradenih podataka korišćenjem standardnih alata za nadzor mreže. Ipak, činjenica da i dalje pravi snimke ekrana bez dozvole ostaje zabrinjavajuća.

Foto: Shutterstock

Developer tvrdi da je sve deo sigurnosnog skeniranja

Autor ekstenzije tvrdi da snimci ekrana služe za bezbednosnu proveru i otkrivanje pretnji te da se podaci ne čuvaju, već samo analiziraju pomoću veštačke inteligencije. Međutim, istraživači su uverili da se snimaju i ekrani potpuno bezbednih i često korišćenih aplikacija kao što su Google Sheets i galerije slika, što ne može imati opravdanje kao deo zaštite.

Pored toga, nije pružen nijedan dokaz koji bi potvrdio da se podaci zaista ne čuvaju ili da su zaštićeni na način na koji developer tvrdi. To izaziva dodatnu sumnju u namere i način rada ove ekstenzije.

Foto: Shutterstock

Šta treba da uradite ako imate ovu ekstenziju

S obzirom na sve što je otkriveno, najvažniji savet za korisnike jeste da odmah uklone ovu ekstenziju sa svog pretraživača. Nakon toga, preporučuje se i promena lozinki na nalozima kojima ste pristupali dok je ekstenzija bila aktivna kako biste smanjili rizik od zloupotrebe.

Da biste uklonili ekstenziju, kliknite na ikonu ekstenzija u Chrome-u, zatim na tri tačkice pored imena ekstenzije i izaberite opciju „Remove From Chrome“. Ne odlažite ovu radnju jer je vaša privatnost najvažnija.