Kako se menjaju i kako ih prepoznati

Savremeni mejlovi sa prevarama nisu više lako uočljive poruke sa pravopisnim greškama i sumnjivim naslovima. Danas, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, prevaranti kreiraju poruke koje izgledaju izuzetno profesionalno, sa stilom i preciznošću koja može zbuniti i iskusne korisnike. Personalizacija je ključ, oni koriste informacije koje su već dostupne o vama kako bi mejl delovao autentično.

Ukoliko niste navikli da obraćate pažnju na svaki detalj, lako možete biti prevareni. Sve češće mejlovi sadrže lične podatke, od starih lozinki do adresa i slika, što ih čini ubedljivim i podiže stepen hitnosti koji prevaranti koriste kako bi vas naterali na reakciju.

Foto: Shutterstock

"Hello, Pervert" - ucena koja nikada ne prestaje

Jedna od najpoznatijih prevara koja i dalje kruži internetom jeste tzv. “Hello, Pervert” ucena. Žrtvama stiže mejl koji navodno dolazi sa njihove sopstvene adrese i tvrdi da je napravljen kompromitujući video-snimak. Zatim sledi zahtev za plaćanjem u kriptovaluti kako bi se video sprečio da postane javan.

Iako deluje zastrašujuće, stručnjaci ističu da je ova pretnja uglavnom zasnovana na podacima iz starih baza koje su procurele, a napadači zapravo nemaju pristup korisnikovom računaru ili kamerama. Glavna taktika je zastrašivanje i stvaranje panike kako bi žrtve brzo reagovale.

Foto: Shutterstock

Lažne potvrde kupovine - opasna zamka

Još jedan čest oblik prevare su lažni mejlovi koji stižu kao potvrda o kupovini proizvoda ili usluge koju niste naručili. Takvi mejlovi često sadrže broj telefona za “otkazivanje” narudžbine, a cilj je da žrtva pozove i otkrije lične ili finansijske podatke.

Posebno su problematične lažne fakture koje izgledaju kao da su poslate od poznatih servisa poput PayPala. Njihova profesionalnost može zavarati korisnike, ali svaki poziv na broj iz takvih mejlova nosi rizik od krađe podataka ili naplate lažnih usluga.

Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija kao alat u rukama prevaranata

Razvoj veštačke inteligencije dodatno je podigao lestvicu prevare. AI može kreirati mejlove bez gramatičkih grešaka i praviti fotorealistične lažne slike, što dodatno povećava uverljivost. Takođe, prevaranti koriste javno dostupne informacije kako bi napravili poruke koje su posebno prilagođene pojedincu.

Ovaj nivo sofisticiranosti znači da se poruke čine veoma ličnim i autentičnim, pa mnogi korisnici neće odmah posumnjati. Ipak, bez obzira na tehnologiju, osnovni cilj prevaranata ostaje isti, izazvati strah i pritisak za brzu reakciju.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi od savremenih prevara?

Najvažniji savet stručnjaka jeste da uvek ostanete smireni i ne podležete panici. Ukoliko dobijete mejl koji vas plaši ili tera na hitnu reakciju, najbolje je da informacije proverite direktno na zvaničnim sajtovima ili kontaktima koje već imate.

Nikada ne zovite brojeve telefona ili ne klikćite na linkove iz sumnjivih mejlova. U slučaju da sumnjate, konsultujte se sa stručnjacima ili nekim ko se razume u bezbednost. Pametno korišćenje interneta i oprez mogu vas sačuvati od velikih neprijatnosti.