Evo kako da ih sprečite odmah!

Danas je gotovo svaki uređaj u kući povezan na internet, od telefona do pametnih frižidera. Ipak, većina ljudi ne razmišlja o tome koliko je njihova Wi-Fi mreža ranjiva i koliko lako može postati meta sajber napada.

Budući da se preko nje šalju lični podaci, obavljaju plaćanja i pristupa bankama, kućna mreža mora biti zaštićena kao digitalni sef. U nastavku otkrijte kako da je učinite nevidljivom, sigurnom i otporom na neželjene upade.

Foto: Shutterstock

1. Zašto je ime vaše mreže prva linija odbrane

Većina ljudi ni ne pomišlja da ime WiFi mreže može biti bezbednosni rizik. Ipak, ako vaš SSID nosi naziv proizvođača rutera ili sadrži vaše prezime, upravo ste olakšali posao svakome ko pokušava da upadne u vašu mrežu. Ovo hakerima može dati ključne informacije o tipu uređaja koji koristite, a time i poznate slabosti koje mogu iskoristiti.

Zato prvo pravilo glasi: promenite naziv mreže odmah nakon podešavanja rutera. Birajte neutralan, neprepoznatljiv naziv koji ne sadrži lične podatke. Bonus savet, ako vam ruter to omogućava, isključite emitovanje SSID-a kako bi mreža bila potpuno nevidljiva u pretragama.

Foto: Shutterstock

2. Loš WiFi password je kao ostavljena otključana vrata

Često viđena greška je ostavljanje fabričke lozinke koju ste dobili uz ruter. Iako izgleda duga i komplikovana, hakeri već imaju baze podataka sa stotinama ovih šifri pa im probijanje traje svega nekoliko sekundi.

Prava šifra treba da bude dugačka najmanje 20 karaktera, uz kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i specijalnih znakova. Izbegavajte očigledne kombinacije poput “12345678” ili “password2020”. Poželjno je menjati lozinku nekoliko puta godišnje i nikada je ne zapisujte na papirić pored rutera.

Foto: Shutterstock

3. Enkripcija i ažuriranja štite više nego što mislite

Ruteri najčešće dolaze s isključenom enkripcijom, a to je kao da šaljete pisma bez koverte, svako usput može da pročita sadržaj. Pre nego što bilo šta povežete, aktivirajte WPA2 ili, još bolje, WPA3 enkripciju ako je dostupna. Ovo praktično kodira vašu komunikaciju i onemogućava prisluškivanje.

Isto tako, redovno proveravajte da li postoji novo ažuriranje softvera za vaš ruter. Proizvođači često ispravljaju bezbednosne propuste kroz zakrpe, a mnogi korisnici ih nikada ne instaliraju. U podešavanjima uključite automatske nadogradnje jer je to najlakši način da ostanete zaštićeni.

Foto: Shutterstock

4. Dodatni koraci za maksimalnu sigurnost

Jedna od najefikasnijih, ali često zanemarenih opcija je onemogućavanje daljinskog pristupa ruteru. Ako niste administrator koji pristupa mreži izdaleka, ova funkcija vam ne treba i može biti ulazna tačka za napade. Isto važi i za WPS (Wi-Fi Protected Setup), zgodna funkcija za brzo povezivanje uređaja, ali i česta meta hakera.

Takođe, proverite da li je firewall na vašem ruteru aktivan. On funkcioniše kao digitalna patrola koja nadgleda ulaz i izlaz podataka. Ako vaš ruter nema dobar firewall, možete dodati i eksterni softverski zaštitni zid na računaru kao dodatnu meru bezbednosti.

Foto: Shutterstock

5. VPN kao vaša privatna mrežna maska

Ako zaista želite da svoje podatke sakrijete od znatiželjnih očiju, koristite VPN (Virtual Private Network). On pravi enkriptovani tunel između vašeg uređaja i interneta, sakrivajući vaše aktivnosti, IP adresu i fizičku lokaciju. Ovo je posebno važno ako se povezujete sa javnih mreža, ali i kod kuće donosi dodatni nivo sigurnosti.

Bonus trik, ako često koristite pametne uređaje (IoT, pametne sijalice, kamere, termostate), postavite ih na odvojenu Wi-Fi mrežu (guest network). Tako eventualni napad na pametni uređaj neće direktno ugroziti glavni računar, telefon ili druge lične podatke.

Foto: Shutterstock

Wi-Fi nije igračka, već kapija ka vašem digitalnom životu

Mreža koju svakodnevno koristite više nije samo sredstvo za brzi internet, ona je glavni kanal kroz koji prolaze vaši najosetljiviji podaci. Loše zaštićena mreža otvara mogućnost zloupotreba, krađe identiteta, pa čak i pristupa vašim kamerama i mikrofonima.

Zato ne odlažite. Podešavanje sigurnosti traje svega 20 minuta, a može vas spasiti od ozbiljnih problema. Ako ste već promenili šifru i ime mreže, čestitamo, korak ste ispred većine. Ali nemojte stati tu.