Šta označava plava tačka pored poruka na Android telefonima
Ako ste se ikada zapitali zbog čega se pored nekih poruka ili kontakata u aplikaciji za dopisivanje pojavljuje mala plava tačka, vreme je da otkrijete šta ona zaista znači. Nije reč o dizajnu, niti o bugu, već o funkciji koja ukazuje da je aktiviran napredniji sistem komunikacije.
Ta plava tačka označava da kontakt koristi RCS (Rich Communication Services), tehnologiju koja transformiše klasično dopisivanje u savremeni, interaktivni chat, sličan iMessage-u ili WhatsApp-u. Ako je vidite, to znači da možete razmenjivati poruke bogatog sadržaja i uživati u modernim opcijama razmene informacija.
RCS budućnost SMS i MMS poruka
RCS je novi standard dopisivanja koji donosi niz poboljšanja u odnosu na tradicionalni SMS i MMS. U pitanju je sistem koji omogućava slanje fotografija i video-snimaka u punom kvalitetu, prikaz kada je poruka pročitana i obaveštenje kada neko kuca odgovor.
Za razliku od običnog SMS-a, RCS zahteva internet vezu i radi samo ako su oba sagovornika uključila tu funkciju. To znači da će plava tačka biti prikazana samo kod onih kontakata sa kojima možete razmenjivati poruke preko RCS-a, a ne sa svima iz imenika.
Kako uključiti RCS na svom telefonu?
Aktivacija RCS funkcije je jednostavna i ne zahteva tehničko predznanje. Potrebno je da otvorite aplikaciju Messages (Poruke), dodirnete svoj Google profil u gornjem desnom uglu i uđete u „Podešavanja poruka“.
Tamo ćete pronaći sekciju „Chat features“ ili „RCS funkcije“. Ukoliko vaš uređaj i operater podržavaju ovu opciju, možete je uključiti jednim dodirom. Ako se opcija ne pojavljuje, moguće je da vaš telefon ili mreža još uvek nisu kompatibilni.
Prednosti koje RCS donosi
Osim bogatog multimedijalnog sadržaja, RCS omogućava dodatne funkcije koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju. Tu spadaju obaveštenja o čitanju poruka, status dostupnosti kontakta i oznake kada neko piše poruku.
Velika prednost je i dodatna bezbednost. RCS poruke podržavaju „end-to-end“ enkripciju, što znači da su vaše poruke zaštićene i dostupne samo vama i osobi kojoj pišete. Ova zaštita nije prisutna kod običnih SMS poruka.
Možete li isključiti RCS?
Ako vam RCS ne odgovara ili ne želite da ga koristite sa svim kontaktima, imate punu kontrolu. U podešavanjima aplikacije možete potpuno deaktivirati ovu funkciju ili je isključiti selektivno, po kontaktu.
Kada RCS nije aktivan, komunikacija se automatski vraća na standardni SMS/MMS sistem. Ovo može biti korisno ako osoba sa kojom se dopisujete nema pristup internetu ili koristi uređaj koji ne podržava RCS funkcije.
