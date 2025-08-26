Slušaj vest

Ako ste se ikada zapitali zbog čega se pored nekih poruka ili kontakata u aplikaciji za dopisivanje pojavljuje mala plava tačka, vreme je da otkrijete šta ona zaista znači. Nije reč o dizajnu, niti o bugu, već o funkciji koja ukazuje da je aktiviran napredniji sistem komunikacije.

Ta plava tačka označava da kontakt koristi RCS (Rich Communication Services), tehnologiju koja transformiše klasično dopisivanje u savremeni, interaktivni chat, sličan iMessage-u ili WhatsApp-u. Ako je vidite, to znači da možete razmenjivati poruke bogatog sadržaja i uživati u modernim opcijama razmene informacija.

Foto: Shutterstock

RCS budućnost SMS i MMS poruka

RCS je novi standard dopisivanja koji donosi niz poboljšanja u odnosu na tradicionalni SMS i MMS. U pitanju je sistem koji omogućava slanje fotografija i video-snimaka u punom kvalitetu, prikaz kada je poruka pročitana i obaveštenje kada neko kuca odgovor.

Za razliku od običnog SMS-a, RCS zahteva internet vezu i radi samo ako su oba sagovornika uključila tu funkciju. To znači da će plava tačka biti prikazana samo kod onih kontakata sa kojima možete razmenjivati poruke preko RCS-a, a ne sa svima iz imenika.

SMS Prevara Foto: Shutterstock

Kako uključiti RCS na svom telefonu?

Aktivacija RCS funkcije je jednostavna i ne zahteva tehničko predznanje. Potrebno je da otvorite aplikaciju Messages (Poruke), dodirnete svoj Google profil u gornjem desnom uglu i uđete u „Podešavanja poruka“.

Tamo ćete pronaći sekciju „Chat features“ ili „RCS funkcije“. Ukoliko vaš uređaj i operater podržavaju ovu opciju, možete je uključiti jednim dodirom. Ako se opcija ne pojavljuje, moguće je da vaš telefon ili mreža još uvek nisu kompatibilni.

Foto: Shutterstock

Prednosti koje RCS donosi

Osim bogatog multimedijalnog sadržaja, RCS omogućava dodatne funkcije koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju. Tu spadaju obaveštenja o čitanju poruka, status dostupnosti kontakta i oznake kada neko piše poruku.

Velika prednost je i dodatna bezbednost. RCS poruke podržavaju „end-to-end“ enkripciju, što znači da su vaše poruke zaštićene i dostupne samo vama i osobi kojoj pišete. Ova zaštita nije prisutna kod običnih SMS poruka.

Foto: Shutterstock

Možete li isključiti RCS?

Ako vam RCS ne odgovara ili ne želite da ga koristite sa svim kontaktima, imate punu kontrolu. U podešavanjima aplikacije možete potpuno deaktivirati ovu funkciju ili je isključiti selektivno, po kontaktu.

Kada RCS nije aktivan, komunikacija se automatski vraća na standardni SMS/MMS sistem. Ovo može biti korisno ako osoba sa kojom se dopisujete nema pristup internetu ili koristi uređaj koji ne podržava RCS funkcije.