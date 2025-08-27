Slušaj vest

Facebook je uveo novu opciju pod nazivom „Camera Roll Sharing Suggestions“, koja korisnicima nudi personalizovane predloge i kreativne ideje zasnovane na fotografijama sa njihovih telefona. Iako na prvi pogled izgleda kao zgodna pomoć u organizaciji uspomena, ova funkcija u stvari otvara vrata Meti da bez jasno izraženog pristanka skenira i analizira vaše slike.

Mnogi korisnici su prijavili da im se ova opcija pojavljuje uključena automatski, čak i ako nisu svesno dali dozvolu. To je izazvalo opravdanu zabrinutost o tome koliko zaista kontrolišemo privatnost svojih podataka na ovoj platformi.

Foto: Shutterstock

Kako Facebook koristi vaše fotografije?

Meta koristi pristup fotografijama ne samo da bi pravila kolaže ili sažetke, već i da bi pomoću veštačke inteligencije analizirala detalje kao što su lokacije, prisustvo ljudi i datumi. Na osnovu tih informacija, kreiraju se različiti vizuelni predlozi i sadržaji prilagođeni svakom korisniku.

Iako se ovi predlozi prikazuju isključivo korisniku i ne koriste se za direktno ciljanje oglasa, činjenica da Meta zadržava pristup i čuva fotografije izaziva zabrinutost kod stručnjaka za privatnost, jer takav način obrade podataka može ugroziti sigurnost ličnih informacija.

Foto: Shutterstock

Funkcija je uključena kao podrazumevano!

Neki korisnici Facebook-a primetili su da im je „Camera Roll Sharing Suggestions“ uključena bez njihovog pristanka, što ukazuje na to da kompanija može da aktivira ovu funkciju automatski prilikom ažuriranja aplikacije. Takođe postoji mogućnost da se funkcija ponovo uključi čak i nakon što je korisnik prethodno isključio, posebno nakon novih verzija aplikacije. Takav pristup smanjuje transparentnost i korisnicima otežava kontrolu nad sopstvenim podacima.

Ovakve prakse mogu dovesti do ozbiljnih problema sa privatnošću, jer fotografije često sadrže osetljive informacije koje korisnici nisu spremni da dele, posebno sa velikim tehnološkim kompanijama koje posluju globalno i često bez adekvatnog nadzora.

Foto: Shutterstock

Kako sprečiti Facebook da pristupa vašim fotografijama?

Srećom, isključivanje ove funkcije je relativno jednostavno i može značajno poboljšati vašu privatnost. Potrebno je samo da u Facebook aplikaciji na telefonu pristupite podešavanjima i pronađete opciju „Camera Roll Sharing Suggestions“.

Evo konkretnih koraka koje treba pratiti:

Otvorite Facebook aplikaciju na svom telefonu (iPhone ili Android). Kliknite na meni sa tri linije u donjem desnom uglu. Izaberite „Settings and Privacy“, a zatim „Settings“. Pronađite opciju „Camera Roll Sharing Suggestions“. Isključite oba dugmeta koja omogućavaju: Prikazivanje predloga sa fotografija dok koristite Facebook.

Omogućavanje obrade fotografija u cloud-u za kreiranje AI ideja.

Na ovaj način sprečavate Meta da automatski pretražuje i analizira vaše fotografije.

Foto: Shutterstock

Zašto je važno preuzeti kontrolu nad podacima?

Privatnost je danas najdragoceniji resurs koji često uzimamo zdravo za gotovo. Velike tehnološke kompanije kao što je Meta prikupljaju ogroman broj podataka svakodnevno, a fotografije su jedan od najintimnijih izvora informacija o nama.

Isključivanjem automatskog pristupa fotografijama ne samo da štitite svoju privatnost, već šaljete i poruku kompanijama da korisnici zahtevaju transparentnost i kontrolu nad svojim podacima. Ne dozvolite da vam bilo ko neprimetno uzima pravo na vaše uspomene.