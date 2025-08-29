Slušaj vest

Ako vam internet postane znatno sporiji čim dođe večer, niste sami. Milioni korisnika širom sveta svakodnevno se suočavaju sa ovim frustrirajućim usporenjem. Ali šta je zapravo uzrok ovog noćnog pada brzine? Stručnjaci ukazuju na kombinaciju zagušenja mreže i smetnji u kućnoj mreži koje zajedno usporavaju vašu vezu posle zalaska sunca.

Foto: Shutterstock

Večernji talas: Zašto dolazi do zagušenja mreže

Večernji sati su period najveće potrošnje interneta, kada se mnogi istovremeno povezuju, gledaju video sadržaje, igraju online igre, koriste video pozive i pretražuju društvene mreže. Prema poslednjim podacima, globalni internet saobraćaj tokom večernjih sati može porasti i do 70%. Ovaj veliki talas opterećuje infrastrukturu internet provajdera, što rezultira usporavanjem brzine za sve korisnike u određenom području.

Provajderi raspoređuju internet kapacitet u zavisnosti od ukupnog saobraćaja u mreži. Kada se istovremeno poveže previše uređaja, dostupna brzina po uređaju se smanjuje. Ovo nije problem vaše opreme, već prirodna posledica ograničenih kapaciteta mreže koja pokušava da izdrži povećanu potražnju.

Foto: Shutterstock

Uticaj vaše kućne mreže: Uređaji i smetnje signala

Pored zagušenja mreže, i vaša kućna mreža ima veliki uticaj na performanse WiFi-ja. Danas u prosečnoj kući postoji preko 10 povezanih pametnih uređaja, telefoni, laptopovi, pametni televizori, konzole za igre i IoT gedžeti, koji svi zajedno konkurišu za internet kapacitet. Svaki dodatni uređaj doprinosi većem opterećenju mreže.

Takođe, fizičke prepreke poput zidova i plafona, kao i smetnje od mikrotalasnih pećnica, bežičnih telefona i WiFi mreža iz susedstva, mogu znatno oslabiti signal. Slab signal znači sporiji prenos podataka i češće prekide veze, što je naročito izraženo u periodima povećanog korišćenja.

Foto: Shutterstock

Žičana vs. bežična veza: Prednosti Ethernet kabla

Jedan od najjednostavnijih načina da izbegnete usporavanja jeste prelazak na žičanu Ethernet vezu u večernjim satima. Za razliku od WiFi-ja, Ethernet pruža stabilnu, posvećenu vezu između uređaja i rutera, bez uticaja smetnji i gubitka signala.

Stručnjaci savetuju korišćenje Ethernet kabla za aktivnosti koje zahtevaju veliku propusnost kao što su gledanje 4K video sadržaja, online igre ili preuzimanje velikih fajlova, naročito u večernjim satima. Ovo ne samo da stabilizuje vezu, već oslobađa i WiFi kapacitet za ostale uređaje u domu.

Foto: Shutterstock

Optimizacija rutera: Postavljanje, podešavanja i nadogradnje

Postavljanje rutera je ključ za dobar signal. Ruter treba da stoji na centralnoj, povišenoj lokaciji, dalje od debelih zidova i elektronskih uređaja koji mogu da ometaju signal. Izbegavajte mesta blizu mikrotalasnih pećnica, bežičnih telefona i metalnih predmeta.

Redovno ažuriranje softvera rutera, restartovanje radi oslobađanja memorije kao i kontrola broja povezanih uređaja mogu značajno poboljšati performanse. Ako imate stariji model rutera, razmislite o kupovini novijeg koji podržava moderne WiFi standarde, poput WiFi 6, jer pruža bržu i pouzdaniju konekciju za više uređaja istovremeno.

Foto: Shutterstock

Saveti za sprečavanje usporavanja WiFi-ja

Ovi jednostavni koraci pomažu kako biste poboljšali brzinu i stabilnost veze. Tako ćete izbeći frustracije i uživati u neprekidnom internetu. Stručnjaci preporučuju sledeće:

Koristite Ethernet kablove za ključne uređaje tokom vršnih sati

Postavite ruter na otvorenu i centralnu poziciju

Ograničite broj aktivnih uređaja povezanih istovremeno

Redovno restartujte ruter kako biste održali optimalne performanse

Razmislite o nadogradnji internet paketa ili kupovini novog rutera za veće kapacitete

Razumevanjem uzroka usporavanja i primenom ovih mera možete ponovo uživati u bržem i stabilnijem internetu kada vam je to najpotrebnije. Nema više zamrznutih slika i beskonačnog čekanja da se stranice učitaju, čak ni nakon zalaska sunca.