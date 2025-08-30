Slušaj vest

U vremenu kada aplikacije za dopisivanje dominiraju komunikacijom, lako je zaboraviti koliko običan telefonski poziv i dalje može biti moćan. Bilo da vodite poslovni razgovor, intervjuišete nekoga ili jednostavno želite da sačuvate zapis, mogućnost da snimite telefonski poziv na Android uređaju može biti veoma korisna. Ipak, iako je potreba česta, Android vam to neće učiniti baš jednostavnim.

Razlog leži u tome što snimanje poziva nije samo tehnička funkcija, već i pravno pitanje. U zavisnosti od zemlje ili čak pokrajine u kojoj živite, snimanje razgovora bez pristanka druge strane može vas dovesti u ozbiljan problem. Dakle, iako tehnologija postoji, često je sakrivena iza ograničenja operatera, lokalnih zakona i samog modela telefona.

Foto: Shutterstock

Zašto snimanje poziva nije dostupno na svakom Android-u

Na prvi pogled, dodavanje opcije za snimanje poziva deluje jednostavno jer se radi samo o zvuku. Ali proizvođači Android telefona moraju da se prilagode različitim zakonima o privatnosti širom sveta. U mnogim državama je nelegalno snimati razgovor bez pristanka obe strane, što primorava kompanije da ovu funkciju uklone ili onemoguće.

Zbog toga nećete videti univerzalno dugme "snimi" u aplikaciji za pozive. Čak i Google, koji ima sve tehničke mogućnosti, ograničava ovu funkciju u zavisnosti od vašeg regiona i mrežnog operatera. Ako imate sreće i živite u zemlji gde je snimanje dozvoljeno, moguće je da već imate ovu opciju na telefonu, samo je treba pronaći.

Foto: Shutterstock

Koristite Google Phone aplikaciju za direktno snimanje

Google Phone aplikacija je jedan od najpouzdanijih načina za snimanje poziva ako vaš region i operater to podržavaju. Dostupna je besplatno na Play Store-u i funkcioniše na telefonima sa Android 9 ili novijim verzijama. Ako vaš podrazumevani birač brojeva ne podržava snimanje, prelazak na Google aplikaciju može da reši problem.

Kako da snimite poziv pomoću Google Phone aplikacije:

Preuzmite Google Phone aplikaciju sa Play Store-a Postavite je kao podrazumevanu aplikaciju za pozive preko Podešavanja > Aplikacije > Podrazumevane aplikacije Uspostavite poziv i sačekajte da druga osoba odgovori Pritisnite dugme "Snimi" na ekranu Kada završite, pritisnite "Zaustavi snimanje"

Kada snimanje počne ili se završi, oba učesnika će čuti glasovno obaveštenje. Snimci se čuvaju u okviru aplikacije pod Pozivi > Istorija poziva, gde im možete lako pristupiti.

Foto: Shutterstock

Nema dugmeta za snimanje?

Ako u aplikaciji ne vidite dugme za snimanje, najverovatnije je vaš operater ili zakon u vašem regionu ograničio tu mogućnost. Iako to može biti frustrirajuće, to ne znači da ne postoji rešenje. Postoje i druge metode, ali zahtevaju malo više truda i odgovornosti.

Jedna od najjednostavnijih alternativa je da stavite razgovor na zvučnik i koristite drugi uređaj kao što je još jedan telefon, diktafon ili laptop da snimite razgovor. Nije najelegantnije rešenje, ali funkcioniše, posebno ako vas softverska ograničenja sprečavaju. Samo ne zaboravite da obavestite drugu osobu jer je to često zakonska i moralna obaveza.

Foto: Shutterstock

Google Voice kao skrivena SAD opcija

Ako živite u Sjedinjenim Američkim Državama i koristite Google Voice, imate dodatnu opciju za snimanje dolaznih poziva. Ova funkcija je povezana sa vašim Google nalogom i dobro funkcioniše ako već koristite Voice kao deo svakodnevne komunikacije.

Kako da uključite snimanje u Google Voice aplikaciji:

Otvorite aplikaciju Google Voice i uđite u Podešavanja U sekciji Pozivi uključite opciju Snimanje dolaznih poziva Kada primite poziv, pritisnite taster "4" na tastaturi da započnete snimanje Pritisnite "4" ponovo da zaustavite snimanje

Google Voice automatski obaveštava obe strane kada snimanje počne i kada se završi. Ova opcija je jednostavna, legalna i korisna, ali se odnosi isključivo na dolazne pozive.