Ako ste vlasnik MacBook-a, verovatno ste primetili malu zelenu lampicu koja se uključuje čim otvorite aplikaciju kao što je Photo Booth, FaceTime ili Google Meet. Ta lampica označava da je kamera aktivna i da neki softver trenutno koristi video snimanje u realnom vremenu.

Apple navodi da je kamera fizički dizajnirana tako da ne može da se uključi bez uključivanja zelene lampice, čime se sprečava neprimetno špijuniranje korisnika. Iako to deluje kao mala stvar, ona je deo šireg Apple-ovog pristupa očuvanju privatnosti i bezbednosti korisnika.

Foto: Shutterstock

Može li se zelena lampica isključiti?

Nažalost, ne možete isključiti zelenu LED lampicu pored kamere. Ona je hardverski povezana sa kamerom i uključuje se automatski, bez obzira na to koju aplikaciju koristite. Apple je svesno onemogućio bilo kakav softverski zaobilazni put koji bi omogućio snimanje bez vizuelnog upozorenja.

Međutim, ono što možete uraditi jeste da ograničite pristup kameri za određene aplikacije:

Otvorite Podešavanja sistema

Idite na Privatnost i bezbednost > Kamera

Isključite pristup za svaku aplikaciju kojoj ne verujete

Na ovaj način, zelena lampica se neće ni aktivirati, jer aplikacija neće imati pristup kameri.

Foto: SlashGear printscreen

Šta su indikatori privatnosti i kako se razlikuju?

Pored zelene lampice, macOS koristi i indikatore privatnosti, odnosno male obojene tačke koje se pojavljuju u gornjem desnom uglu ekrana pored kontrolnog centra. Zelena tačka označava aktivnu kameru, a narandžasta mikrofon.

Ovi softverski indikatori ne mogu se isključiti kada koristite glavni ekran vašeg MacBook-a ili iMac-a. Njihova uloga je da vas dodatno obaveste o aktivnom snimanju, posebno u situacijama kada više aplikacija istovremeno koristi kameru ili mikrofon.

Foto: Shutterstock

Kada je moguće isključiti indikatore?

Ako koristite eksterni monitor u kombinaciji sa Mac-om, moguće je sakriti softverske indikatore privatnosti (zelenu i narandžastu tačku) u određenim situacijama. Ova opcija je korisna ako radite na većem ekranu i želite čist prikaz bez dodatnih vizuelnih elemenata.

Međutim, ova funkcija je dostupna samo pod sledećim uslovima:

Koristite macOS Sonoma 14.4 ili noviju verziju

Aplikaciju pokrećete u režimu celog ekrana

Mac je povezan sa eksternim ekranom, ne glavnim

Imate Mac sa Apple Silicon čipom (M1, M2, M3...)

Na starijim Intel Mac računarima ova mogućnost verovatno neće raditi, čak i ako imate noviju verziju macOS-a. Takođe, ovo se odnosi isključivo na softverske indikatore, zelena LED lampica pored kamere ostaje aktivna bez izuzetka.

Foto: SlashGear printscreen

Kako se isključuju indikatori u Recovery režimu?

Da biste isključili indikatore na eksternim ekranima, potrebno je da uđete u macOS Recovery režim i unesete jednu sistemsku komandu preko Terminala. Iako ne zahteva dodatne alate, ovaj postupak je preporučljivo sprovoditi pažljivo i samo ako znate šta radite.

Evo koraka koje treba da pratite:

Ugasite Mac

Pokrenite Recovery režim: Apple Silicon: držite dugme za uključivanje dok se ne pojave „Options“

držite dugme za uključivanje dok se ne pojave „Options“ Intel Mac: držite Command + R dok se ne pokrene Izaberite „Options“, zatim kliknite „Continue“

Otvorite Terminal iz menija Utilities

Upišite sledeću komandu: system-override suppress-sw-camera-indication-on-external-displays=on

Potvrdite unos lozinkom administratorskog naloga

Restartujte Mac i nastavite sa redovnim korišćenjem sistema

Nakon ovoga, indikatori privatnosti više se neće pojavljivati na eksternom monitoru, sve dok aplikaciju koristite u režimu celog ekrana. Na glavnom ekranu (npr. ekranu MacBook-a), indikatori će i dalje biti prikazani.

Foto: SlashGear printscreen

Završna podešavanja i šta ostaje aktivno

Nakon restarta, otvorite Podešavanja sistema i uradite sledeće:

Idite na Privatnost i bezbednost > Kamera i isključite opciju Privacy Indicators

Uradite isto i za mikrofon, ako želite

Od sada, kada aplikaciju pokrenete preko celog ekrana na eksternom monitoru, nećete više videti obojene indikatore u uglu. Ipak, indikatori će i dalje biti vidljivi na glavnom ekranu MacBook-a.

Važno je napomenuti da zelena LED lampica pored kamere ostaje aktivna u svakom slučaju. Nju nije moguće isključiti ni softverski ni hardverski, što korisniku garantuje stalnu transparentnost kada je kamera uključena.