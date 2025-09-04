Slušaj vest

Moderni pretraživači su solidni sami po sebi, ali uz prave ekstenzije, otvaraju se potpuno nova vrata efikasnosti i udobnosti. Ako još niste koristili ove alate, možda ni ne znate koliko vam internet može biti lakši i brži.

Pred vama je lista od šest pažljivo odabranih ekstenzija koje će vam pomoći da organizujete svoje zadatke, pregledate sadržaj bez ometanja i pretvorite svoj browser u ličnog asistenta.

Foto: Shutterstock

Fleeting Notes: Brze beleške koje vas ne usporavaju

U trenutku kad naiđete na dobru ideju ili korisnu informaciju, ne želite da izgubite vreme tražeći aplikaciju za beleške. Fleeting Notes omogućava da sve zapišete jednim klikom, bez napuštanja stranice. Ekstenzija funkcioniše i offline i automatski pamti URL adrese koje ste posetili.

Još jedna prednost je njena integracija sa Obsidianom, što je idealno za korisnike koji organizuju znanje kroz povezane beleške. Svi zapisi su šifrovani, tako da ne morate brinuti o privatnosti svojih podataka.

Foto: Shutterstock

Tabox: Kraj digitalnom haosu među tabovima

Ako ste osoba koja otvara više od deset tabova i često izgubi nit, Tabox je alat koji će vam promeniti svakodnevicu. Umesto da sve bude natrpano na vrhu pretraživača, Tabox vam omogućava da grupišete i sačuvate tabove u okviru ekstenzije.

Ono što ga posebno izdvaja je mogućnost sinhronizacije između uređaja. To znači da možete početi rad na jednom računaru, a nastaviti na drugom, bez da išta izgubite ili zaboravite gde ste stali.

pretraživač u tamnoj pozadini Foto: Shutterstock

Todoist: Minimalizam koji povećava produktivnost

Todoist je jednostavna, ali moćna lista zadataka koja živi direktno u vašem pretraživaču. Nema reklama, nepotrebnih animacija ni zbunjujućih opcija. Samo čista funkcionalnost koja vam pomaže da ostanete fokusirani.

Bilo da planirate dnevne zadatke, projektne korake ili lične obaveze, Todoist je tu da sve ostane pregledno i organizovano. Sve se automatski sinhronizuje sa vašim nalozima na drugim uređajima.

Foto: Shutterstock

Picture-in-Picture: Video uz rad bez prekida

Multitasking nikada nije bio lakši. Picture-in-Picture vam omogućava da video koji gledate ostane prikazan u malom plutajućem prozoru dok paralelno radite nešto drugo. Bilo da gledate tutorijal, predavanje ili seriju, video ostaje tu, uvek vidljiv.

Ekstenzija radi sa većinom popularnih video platformi i ne zahteva dodatno podešavanje. Jednim klikom izdvojite video i nastavite sa poslom bez gubljenja fokusa. Ovo vam omogućava da pratite sadržaj i obavljate zadatke istovremeno, bez prekida.

Foto: Shutterstock

Smallpdf: Sve za PDF u jednom mestu

Rad sa PDF dokumentima ume da bude spor i naporan, posebno ako koristite više različitih alata. Smallpdf sve to rešava u jednoj elegantnoj ekstenziji. Omogućava uređivanje, spajanje, konvertovanje i komprimovanje PDF fajlova direktno iz browsera.

Više ne morate otvarati deset različitih sajtova da biste završili osnovne operacije. Smallpdf štedi vreme i drži sve PDF funkcije nadohvat ruke. Na taj način rad sa dokumentima postaje mnogo jednostavniji i efikasniji.

Foto: Shutterstock

Bonjourr: Početna strana koja vas inspiriše

Standardna početna strana pretraživača je obično dosadna i bezlična. Bonjourr je tu da to promeni. Prikazuje trenutne informacije poput vremena, omiljenih linkova i prelepih pozadina koje se automatski menjaju.

Svoj izgled možete potpuno prilagoditi, uključujući i korišćenje sopstvenih fotografija. Umesto praznog ekrana, dočekaće vas organizovana i estetski prijatna početna stranica. Tako ćete svaki put kada otvorite novi tab imati prijatno i korisno iskustvo.

Foto: Shutterstock

Zaključak: Male promene, velika razlika

Ovih šest ekstenzija nisu samo dodaci. One su alati koji menjaju način na koji koristite internet svakog dana. Uz minimalan trud, dobijate maksimalnu efikasnost i ugodnije online okruženje.