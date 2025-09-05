Slušaj vest

Dani kada ste morali da pitate za šifru ili tražite papirić zalepljen na ruteru polako odlaze u prošlost. Zahvaljujući savremenim opcijama povezivanja, sada možete pristupiti WiFi mreži bez ikakvog kucanja lozinke.

Ove metode su jednostavne, praktične i podržane na većini modernih uređaja i rutera. Ne zahtevaju tehničko znanje, a povezuju vas na mrežu brže nego što možete reći "Koja je lozinka za WiFi?"

QR kod: Brza konekcija jednim skeniranjem

Najefikasniji način da se povežete na WiFi bez šifre je putem QR koda. Većina novijih rutera ima ovaj kod već odštampan na kućištu, najčešće s donje strane uređaja. Dovoljno je da kameru telefona uperite ka kodu i potvrda za povezivanje će se automatski pojaviti na ekranu.

Ova metoda funkcioniše bez greške, pod uslovom da QR kod sadrži tačne podatke. Ako je vlasnik rutera u međuvremenu promenio lozinku, a kod nije ažuriran, veza neće biti moguća, pa je važno proveriti da li su podaci aktuelni.

Deljenje mreže sa drugog telefona

Ako se nalazite u prostoriji s nekim ko je već povezan na željenu mrežu, postoji još jednostavniji način za pristup. Na Android telefonima moguće je generisati QR kod direktno iz podešavanja WiFi mreže, bez potrebe za dodatnim aplikacijama.

Kada korisnik klikne na mrežu u podešavanjima i izabere opciju "Deli", pojaviće se QR kod koji vi možete skenirati sa svog telefona. Povezivanje traje svega nekoliko sekundi i funkcioniše bez potrebe za lozinkom ili dodatnim koracima.

WPS dugme: Stariji trik koji još uvek radi

Mnogi ruteri proizvedeni posle 2007. godine imaju fizičko WPS dugme, koje omogućava automatsko povezivanje uređaja bez šifre. Ova opcija je i dalje dostupna na brojnim modelima, iako je u novije vreme ređe viđamo na najnovijim ruterima.

Da biste koristili ovu opciju, potrebno je da na telefonu uđete u napredna WiFi podešavanja i izaberete WPS konekciju. Potom pritisnite dugme na ruteru i u roku od nekoliko sekundi telefon će se automatski povezati na mrežu.

Kada ove metode ne rade: Šta onda?

Postoje situacije kada nijedna od navedenih opcija nije dostupna. Na primer, ako je ruter star i nema QR kod niti WPS dugme, ili ako koristite iPhone koji ne podržava deljenje mreže putem QR koda, moraćete ipak da tražite lozinku.

U takvim slučajevima preporučuje se da lozinku sačuvate u bezbednoj aplikaciji za upravljanje šiframa kako ne biste morali da je tražite svaki put. Ipak, u većini savremenih domaćinstava i kancelarija, bar jedna od navedenih metoda biće vam dostupna i značajno će olakšati povezivanje.