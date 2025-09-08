Špijun u vašem računaru: Snimaju korisnike, a onda kreće paklena ucena
Digitalni kriminalci više ne čekaju da im žrtve pošalju kompromitujuće materijale. Sada preuzimaju inicijativu koristeći maliciozni softver koji uz pomoć kamere i ekrana beleži najintimnije trenutke korisnika dok gledaju pornografski sadržaj.
Ovaj novi metod sajber ucene poznat je kao sofisticirana verzija sextortiona i cilja ranjivost, stid i strah žrtava kako bi izvukao novac ili druge ustupke. Nema više potrebe za ubeđivanjem jer žrtve često ne znaju ni da su snimljene.
Stealerium: Špijun u vašem računaru
Istraživanje bezbednosne kompanije Proofpoint otkrilo je malver po imenu Stealerium, infostealer koji može mnogo više od krađe lozinki i fajlova. Njegove dodatne funkcije ga čine posebno opasnim po privatnost korisnika.
Stealerium detektuje otvorene tabove u pregledaču koji prikazuju pornografski sadržaj. Zatim automatski pravi snimke ekrana i aktivira veb kameru, fotografišući korisnika dok konzumira eksplicitan sadržaj, bez ikakvog upozorenja ili dozvole.
Ucenjivanje kroz stid i strah
Napadači računaju na to da će strah i sram žrtve biti dovoljno jaki da ih navedu na ćutanje i pokornost. Ukoliko se otkriveni materijali odnose na specifične fetiše ili društveno neprihvaćen sadržaj, pritisak može biti ogroman.
Kombinacija eksplicitnog sadržaja i stvarne slike korisnika čini materijal za ucenu znatno ubedljivijim. Iako Proofpoint nije pronašao direktne dokaze da je ovaj metod već iskorišćen, svi tehnički elementi za takvu zloupotrebu već postoje.
Putem mejla do vaše kamere
Stealerium se obično širi putem fišing mejlova koji izgledaju kao da dolaze iz legitimnih izvora kao što su humanitarne organizacije, banke ili pravosudne institucije. Naslovi mejlova često sadrže reči poput „hitno“, „obaveštenje“ ili „sudski poziv“.
Klikom na link u takvom mejlu, korisnik nesvesno preuzima malver koji odmah počinje sa prikupljanjem podataka. Pored fotografija i informacija, Stealerium koristi platforme poput Telegrama i Discorda za slanje ukradenih fajlova napadačima.
Opasnost koja traje godinama
Zabrinjava činjenica da je Stealerium dostupan još od 2022. godine, prvobitno postavljen na GitHub-u kao alat za edukativne svrhe. Uprkos svom opasnom potencijalu, još uvek može da se pronađe i preuzme sa interneta.
Ovaj primer pokazuje koliko brzo edukativni alati mogu postati oružje u pogrešnim rukama. Kada se doda činjenica da većina korisnika ne pokriva kameru ili ne koristi zaštitu, jasno je koliko su ovakvi napadi lako izvodljivi.
Kako se zaštititi
- Ne otvarajte linkove iz sumnjivih ili nepoznatih mejlova
- Pokrijte ili isključite kameru kada je ne koristite
- Redovno ažurirajte antivirusni softver
- Koristite višefaktorsku autentifikaciju za sve naloge
- Uvedite menadžere lozinki za sigurnije upravljanje pristupima
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.