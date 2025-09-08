Slušaj vest

Spora WiFi mreža može da učini čak i najjednostavniji zadatak frustrirajućim. Pre nego što okrivite svog internet provajdera, proverite da li se pravi uzrok problema možda krije u vašem domu. Ovih pet potpuno uobičajenih predmeta poznato je po tome da ometaju bežični signal, a rešenje je često veoma jednostavno.

Stručnjaci i provajderi interneta stalno upozoravaju na stvari koje mogu da utiču na kvalitet konekcije. Bilo da je u pitanju loše postavljena oprema ili fizičke prepreke, rano otkrivanje problema može značajno poboljšati vaš internet.

Foto: Shutterstock

1. Mikrotalasna rerna: Nevidljivi izvor smetnji

Mikrotalasne rerne koriste frekvenciju od 2.4 GHz, istu kao mnogi WiFi ruteri. Kada je mikrotalasna u funkciji, može da emituje elektromagnetne smetnje koje remete ili potpuno prekidaju signal, naročito ako se ruter nalazi u njenoj blizini.

Ako vam je ruter u kuhinji ili neposredno pored mikrotalasne, možda primećujete da internet usporava svaki put kada neko podgreva hranu. Jednostavno rešenje je da premestite ruter dalje od uređaja.

2. Metalne površine i uređaji: Glavni blokatori signala

Metal reflektuje radio-talase, što ga čini jednim od najgorih materijala za vaš WiFi. Metalne police, ormari ili veliki kućni aparati poput veš mašine mogu da blokiraju signal i ograniče njegov domet.

Ako vam je ruter postavljen na ili unutar metalne konstrukcije, ili preblizu velikim uređajima, signal verovatno ne može pravilno da se širi. Uvek postavite ruter na otvoreno mesto, daleko od metala.

Foto: Shutterstock

3. Ogledala: Neočekivani izvor smetnji

Ogledala imaju tanak sloj metala ispod stakla, koji može reflektovati WiFi signal i izazvati smetnje. To može dovesti do “mrtvih zona” ili nestabilne veze u određenim delovima kuće.

Ako imate ogledalo odmah iza ili pored rutera, možda vam zapravo otežava povezivanje, a ne pomaže. Pomerite ogledalo ili postavite ruter na zid bez reflektujućih površina.

4. Elektronski uređaji: Sukobi frekvencija

Bluetooth zvučnici, bežični telefoni, baby monitori i drugi pametni uređaji često koriste istu frekvenciju (2.4GHz) kao i vaš WiFi. Kada više uređaja koristi isti opseg, može doći do ometanja i usporavanja mreže.

Ako primetite pad brzine kada koristite ove uređaje, pokušajte da ih držite dalje od rutera. Takođe, ako vaš ruter podržava 5GHz opseg, prebacivanje na tu frekvenciju može poboljšati performanse.

Foto: Shutterstock

5. Voda: Nevidljivi apsorber signala

Velike količine vode mogu da apsorbuju WiFi signal i oslabe vezu. Primeri uključuju akvarijume, velike vaze s vodom ili čak ovlaživače vazduha postavljene blizu rutera.

Dok je voda korisna i dekorativna, ne bi trebalo da se nalazi u neposrednoj blizini vašeg rutera. Obezbedite da ruter stoji u suvom i otvorenom prostoru kako bi signal bio stabilan.

Bonus savet: Visina i položaj su ključni

Mnogi ljudi skrivaju ruter na podu, u ormarićima ili iza nameštaja da ga ne bi videli. Nažalost, to često uzrokuje slabiji signal i lošiju pokrivenost. Ruteri najbolje funkcionišu kada su postavljeni u visini glave, na centralnoj i otvorenoj poziciji. Izbegavajte metalne police, zidove s ogledalima ili zatvorene ormariće. Što više "prostora za disanje", to bolji signal.

Takođe, redovno proveravajte brzinu vaše internet veze putem sajtova kao što su speedtest.net ili fast.com. Na taj način lako ćete otkriti da li dobijate brzinu koju plaćate i da li postoji problem sa vašim provajderom. Ukoliko primetite velike razlike u brzini, obratite se vašem internet operateru za dodatnu podršku.

Foto: Shutterstock

Internet i dalje spor? Proverite sledeće

Čak i ako ste eliminisali sve smetnje, konekcija može da bude loša zbog drugih razloga. Evo šta još treba proveriti:

Proverite paket koji plaćate. Posetite speedtest.net ili fast.com i uporedite rezultat sa brzinom koju bi trebalo da imate.

Udaljenost od rutera je važna. Što ste dalje, to je signal slabiji. Za statične uređaje, koristite Ethernet kabl.

Ako je kuća velika ili ima debele zidove, razmislite o WiFi pojačivačima ili mesh sistemu za bolju pokrivenost.

Ako više članova domaćinstva istovremeno koristi internet, doći će do opterećenja mreže i usporenja.

Ponekad uzrok nije kod vas - privremeni problemi kod provajdera mogu uticati na brzinu. Kontaktirajte ih ako sumnjate na kvar.