Svi smo to doživeli. Jednog dana telefon se puni kao munja, a već sutra kao da se vreme usporilo. Razlozi mogu biti jednostavni ili složeniji. Ponekad je dovoljno zameniti kabl ili očistiti priključak, dok u drugim slučajevima problem može biti u bateriji ili softveru. Razumevanje šta stoji iza sporog punjenja može vam pomoći da brzo rešite problem i izbegnete dodatne neprijatnosti.

Sporo punjenje nije samo frustrirajuće, već može signalizirati i dublje probleme sa telefonom. U nastavku ćemo proći kroz najčešće uzroke i dati vam korisne savete kako da vratite brzinu punjenja i sačuvate bateriju.

Foto: Shutterstock

Problemi sa kablom i punjačem

Najčešći krivac za sporo punjenje je oštećen ili nekvalitetan kabl. Čak i mala oštećenja na kablu mogu usporiti protok struje ili izazvati prekide. Kablovi koji nisu sertifikovani za vaš uređaj često neće podržavati brzo punjenje, što može biti problem naročito kod Android telefona.

Takođe, važno je koristiti odgovarajući punjač. Neki punjači nemaju dovoljno snage ili nisu kompatibilni sa standardima brzog punjenja vašeg telefona. Uvek je najbolje koristiti punjače koje preporučuje proizvođač ili one koji imaju odgovarajuće sertifikate.

Foto: Shutterstock

Uticaj pozadinskih aplikacija i multitaskinga

Dok punite telefon, aplikacije koje rade u pozadini mogu znatno usporiti punjenje. Igre, video striming i druge zahtevne aplikacije troše energiju brže nego što punjač može da je dopremi, što rezultira dužim vremenom punjenja.

Najbolje je da dok se telefon puni, zatvorite nepotrebne aplikacije ili aktivirate režim mirovanja. Time ćete omogućiti telefonu da se fokusira na punjenje i ubrzaćete ceo proces.

Foto: Shutterstock

Kako toplota utiče na punjenje telefona

Toplota je veliki neprijatelj baterije i brzog punjenja. Punjenje telefona u vrućem okruženju, kao što su direktna sunčeva svetlost ili zatvoreni automobili, može izazvati da uređaj uspori punjenje kako bi zaštitio unutrašnje komponente.

Punjenje telefona u hladnijem i suvom prostoru pomaže bateriji da radi efikasnije i sprečava pregrevanje koje može dugoročno oštetiti bateriju. Skinite i debelu masku tokom punjenja jer ona zadržava toplotu.

I telefoni mogu da dožive toplotni udar Foto: Shutterstock

Značaj pravilnog pozicioniranja kod bežičnog punjenja

Bežično punjenje može biti zgodno, ali zahteva precizno postavljanje telefona na punjač. Ako telefon nije pravilno centriran, struja ne može da dopre do punjača u punom kapacitetu, što usporava punjenje.

Uvijek pažljivo postavite telefon prema uputstvima proizvođača punjača kako biste izbegli gubitak energije i maksimalno iskoristili funkciju bežičnog punjenja.

Foto: Shutterstock

Stanje baterije i njegovo značenje za punjenje

Baterije sa vremenom gube kapacitet i efikasnost, što utiče na brzinu punjenja i trajanje baterije. Ako primetite da se telefon sporo puni i brzo prazni, stanje baterije je verovatno razlog.

Provera stanja baterije dostupna je u podešavanjima telefona i može vam pomoći da odlučite da li je potrebna zamena baterije. Zamena može značajno poboljšati performanse i produžiti vek vašeg uređaja.

Foto: Shutterstock

Kako da ubrzate punjenje telefona? Koristite brzi punjač i kvalitetan kabl koji je sertifikovan za vaš uređaj.

Uključite režim „Avionski mod“ tokom punjenja da smanjite aktivnost aplikacija i mreže.

Zatvorite nepotrebne aplikacije i procese koji rade u pozadini dok punite telefon.

Izbegavajte korišćenje telefona tokom punjenja, naročito za igre i video sadržaje.

Punite telefon u hladnom i suvom prostoru i skinite masivnu zaštitnu masku ako je potrebno.

Ako je baterija stara ili degradirana, razmislite o njenoj zameni za bolje performanse punjenja i trajanje baterije.