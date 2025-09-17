Slušaj vest

Koristimo pametne telefone za skoro sve, od poslovnih mejlova do gledanja video sadržaja, ali trajanje baterije i dalje je problem. Iako proizvođači obećavaju da baterije mogu trajati i po nekoliko dana, većina korisnika se suočava sa situacijom da im telefon treba puniti pre nego što dan završi. Krivac nije samo jedna stvar, već kombinacija funkcija i navika koje tiho troše bateriju.

Razumevanje koji delovi telefona najviše troše energiju može vam pomoći da preuzmete kontrolu. Kada znate ko su najveći potrošači, lakše ćete produžiti trajanje baterije i izbeći dosadno upozorenje o niskom nivou baterije.

Foto: Shutterstock

Ekran: Više od lepih piksela

Ekran na vašem telefonu je daleko najveći potrošač energije. Veći ekrani sa višom rezolucijom troše više struje jer moraju osvetliti hiljade, pa i milione piksela. Što je ekran svetliji i što je frekvencija osvežavanja viša, to se baterija brže prazni.

Čak i funkcije poput automatskog podešavanja osvetljenja, koje bi trebalo da štede energiju, mogu dovesti do većeg trošenja ako se telefon često prilagođava jarkom dnevnom svetlu. Kontrola osvetljenja ekrana je prvi korak ka boljoj bateriji.

Foto: Shutterstock

Kamere: Hvatanje trenutaka sa cenom

Pravljenje fotografija i snimanje videa jedan je od najpopularnijih načina korišćenja telefona, ali to ima cenu, trajanje baterije. Kamera nije samo sočivo koje pravi slike, već je potrebna velika snaga procesora da obradi fotografije i video, posebno u visokoj rezoluciji kao što je 4K.

Kada snimate video ili koristite opcije poput stabilizacije slike i HDR, procesor radi pojačano i troši dodatnu energiju. Sledeći put kad planirate foto maraton, setite se da će baterija „platiti cenu“.

Foto: Shutterstock

Povezivanje: Nevidljivi kradljivci baterije

Vaš telefon stalno pokušava da ostane povezan, bilo da je to mobilni signal, WiFi, Bluetooth ili GPS. Svaka od ovih funkcija troši energiju. Najgore je kada telefon loše prima signal, jer tada pojačava napore da ga pronađe, što brzo prazni bateriju.

Ovo je naročito primetno u mestima sa slabim pokrivanjem ili kada je uključeno više bežičnih funkcija odjednom. Isključivanje nepotrebnih opcija može značajno produžiti trajanje baterije.

Foto: Shutterstock

Aplikacije koje rade u pozadini

Čak i kada je ekran isključen, neke aplikacije i dalje rade u pozadini, koristeći procesor i trošeći bateriju. To su, na primer, muzički plejeri, vremenske prognoze i fitnes aplikacije koje redovno ažuriraju podatke ili prate vašu lokaciju.

Ovaj tihi rad često ne primećujemo, ali može imati značajan uticaj na bateriju, naročito ako ih je više aktivno. Redovno proveravajte koje aplikacije troše bateriju i zatvarajte ili onemogućavajte one koje nisu potrebne.

Foto: Shutterstock

Aplikacije koje najviše troše: Igre i strimovanje

Neke aplikacije zahtevaju veliku snagu hardvera. Igre opterećuju procesor, grafiku, AI i zvučnike, dok istovremeno drže ekran osvetljenim. Strimovanje video sadržaja ili prenosi uživo takođe zahtevaju konstantnu snagu i internet konekciju, što brzo prazni bateriju.

Ako često koristite ove aplikacije, nije čudo što vam baterija brzo pada. Pametno je da smanjite osvetljenje ekrana, zatvarate aplikacije koje ne koristite i ograničite vreme provedeno u zahtevnim aplikacijama.

Foto: Shutterstock

Zaključak: Male promene, veliki efekat

Iako su pametni telefoni tehnološki čuda, trajanje baterije uvek zavisi od načina na koji ih koristimo. Jednostavne promene kao što su smanjenje osvetljenja ekrana, isključivanje nepotrebnih veza i kontrola aplikacija u pozadini mogu značajno produžiti trajanje baterije.

Ključ je u svesti. Razumevanjem šta troši bateriju i donošenjem svesnih odluka, možete zadržati telefon duže napunjenim bez stalnog traženja punjača.

Punjenje Foto: Shutterstock

Kako sačuvati bateriju: Brzi saveti koji prave razliku

Da biste produžili trajanje baterije, probajte da primenite ove jednostavne korake:

Smanjite osvetljenje ekrana i koristite automatsko podešavanje pažljivo

Isključite Bluetooth, WiFi i GPS kada vam nisu potrebni

Zatvarajte aplikacije koje rade u pozadini i proveravajte koje najviše troše bateriju

Ograničite korišćenje kamera i video snimanja u visokoj rezoluciji

Izbegavajte igre i zahtevne aplikacije kad vam treba duža baterija

Redovno ažurirajte softver telefona jer nove verzije često donose bolje upravljanje baterijom

Ove male promene mogu značajno pomoći da vaš telefon traje duže tokom dana.