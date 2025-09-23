Slušaj vest

Brzo i bežično punjenje mobilnog telefona su danas standard, ali i dalje postoji mnogo nejasnoća kada je u pitanju pravo trajanje punjenja i njegovo optimalno korišćenje. Mnogi i dalje veruju u zastarele mitove poput punjenja preko noći ili potrebe da se telefon puni "do kraja" kako bi baterija duže trajala.

U ovom tekstu otkrivamo koliko je zaista potrebno vremena da se Android i iPhone telefoni napune, da li prvi put zaista treba puniti do 100 posto, kao i koje greške korisnici najčešće prave.

Foto: Shutterstock

Da li telefon prvi put zaista mora da se puni satima?

Staro pravilo koje kaže da novi telefon treba puniti osam do dvanaest sati više ne važi. Današnji pametni telefoni koriste litijum-jonske baterije koje su već fabrički dopunjene i spremne za upotrebu odmah po vađenju iz kutije.

Ipak, stručnjaci preporučuju da uređaj dopunite do 100 posto pre prve ozbiljne upotrebe, kako bi baterija pravilno kalibrisala nivo napunjenosti. To nije obavezno, ali može doprineti boljoj optimizaciji performansi u startu.

Punjenje Foto: Shutterstock

Brzo punjenje: Koliko minuta za 50 posto?

Korisnici iPhone uređaja mogu da očekuju izuzetno brzo punjenje uz pravi adapter. Apple preporučuje korišćenje 20W punjača sa USB-C to Lightning kablom, koji omogućava punjenje do 50 posto za oko 30 minuta.

Kod Android uređaja razlike su znatne, jer mnogi modeli dolaze sa podrškom za punjenje od 25, 45 ili čak 120W. Najbrži Android telefoni dostižu 100 posto za svega 30 minuta, dok drugi, sa standardnim punjačima, zahtevaju i do sat i po.

Foto: Shutterstock

Bežično punjenje: praktično, ali sporije

Iako bežično punjenje deluje elegantno i praktično, ono i dalje nije konkurentno kada je brzina u pitanju. Prosečan flagship telefon, bilo da je iOS ili Android, puni se bežično od 0 do 100 posto za oko 2.5 sata.

Brzina zavisi od snage punjača, dizajna zavojnica i pozicije uređaja na punjaču. Čak i uz podršku za 15W ili više, bežično punjenje je idealno za dopunu tokom dana, ali ne i kada vam je potrebno brzo vraćanje baterije u kratkom roku.

Foto: Shutterstock

Da li treba puniti do 100 posto i šta znači pravilo 20-80?

Litijum-jonske baterije najbolje funkcionišu kada se održavaju između 20 i 80 posto napunjenosti. Puno punjenje do 100 posto može vremenom smanjiti kapacitet baterije, naročito ako telefon ostaje priključen na punjač duže vreme.

Stručnjaci savetuju da se izbegava potpuno pražnjenje baterije i da se uređaj redovno dopunjava. Povremeno punjenje do maksimuma nije štetno, ali ako to radite svakodnevno i ostavljate telefon priključen preko noći, skraćujete mu vek trajanja.

Foto: Shutterstock

Šta usporava punjenje i kako to da sprečite?

Ako vam se čini da se telefon puni presporo, uzrok može biti u opremi, softveru ili stanju baterije. Loši kablovi, slab punjač ili stara baterija mogu značajno uticati na brzinu punjenja.

Pregrevanje tokom punjenja takođe može usporiti proces, jer sistem aktivira zaštitu baterije. Zato izbegavajte punjenje u zatvorenim futrolama, na direktnom suncu ili u blizini izvora toplote.

Foto: Shutterstock

Glavni razlozi za sporo punjenje telefona: Stara ili istrošena baterija

Slab, neoriginalan ili nekompatibilan punjač

Korišćenje USB porta sa računara umesto zidnog adaptera

Previše aktivnih aplikacija u pozadini tokom punjenja

Pregrevanje uređaja tokom punjenja

Oštećen ili nekvalitetan kabl