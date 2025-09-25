Slušaj vest

Sve više ljudi prodaje svoje stare telefone, ali retko ko zna da jedan pogrešan korak može otkriti privatne podatke novom vlasniku. Mnogi korisnici misle da je dovoljno samo resetovati uređaj, ali to može biti opasna zabluda.

Stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da običan fabrički reset ne briše sve podatke. Uz specijalizovane alate moguće je povratiti fotografije, lozinke, pa čak i finansijske informacije sa "izbrisanog" telefona.

Foto: Shutterstock

Sigurnosna kopija je prva linija odbrane

Pre nego što obrišete bilo šta, napravite rezervnu kopiju svih podataka koje želite da zadržite. U suprotnom, rizikujete da zauvek izgubite važne kontakte, poruke, dokumenta i uspomene.

Android korisnici mogu koristiti Google Drive i Google Photos, dok vlasnici iPhone-a mogu sačuvati podatke preko iClouda ili lokalno putem računara. Rezervna kopija je prvi korak ka bezbednoj prodaji.

Foto: Shutterstock

Zašto "brisanje" ne znači i bezbednost

Većina korisnika ne zna da brisanje datoteka zapravo samo uklanja put do podataka, ali ne i same podatke. Dok god memorija nije prepisana novim sadržajem, sve može biti vraćeno.

To znači da neko može otkriti vaše privatne poruke, fotografije, pa čak i lozinke, i to sa telefona koji ste već prodali. Jedan stručnjak uspeo je da povrati podatke sa 30 telefona kupljenih preko oglasa.

Foto: Shutterstock

Priprema pre resetovanja je ključna

Pre fabričkog resetovanja obavezno se odjavite sa svih naloga. Uklonite Google ili Apple naloge, isključite "Find My iPhone" ili "Find My Device" kao i sve funkcije koje mogu ostati vezane za vaš profil.

Zatim fizički izvadite SIM i SD kartice, koje mnogi zaborave da izvade. Takođe, proverite da li je enkripcija uključena, posebno na starijim Android telefonima. Time dodatno štitite sve što se ranije nalazilo na uređaju.

Foto: Shutterstock

Pazite kome prodajete telefon

Bez obzira na to koliko pažljivo obrišete svoj uređaj, bitno je i kome ga prodajete. Ako telefon dajete servisu, šaljete poštom ili prodajete nepoznatoj osobi preko oglasa, uvek postoji rizik da vaši podaci završe u pogrešnim rukama.

Zato je preporučljivo prodaju obavljati preko proverenih servisa, operatora ili radnji koje nude otkup. Tako ne samo da štitite sebe, već i imate dodatnu sigurnost da je uređaj pravilno obrađen i bezbedno pripremljen za dalju upotrebu.

Foto: Shutterstock

Kako bezbedno obrisati telefon u 5 jednostavnih koraka Napravi sigurnosnu kopiju podataka, sačuvaj fotografije, kontakte, aplikacije i dokumenta na Google Drive, iCloud ili lokalno na računar Odjavi se sa svih naloga, ukloni Google ili Apple naloge, deaktiviraj “Find My iPhone” i obriši povezane servise Izvadi SIM i SD karticu, nikada ih ne ostavljaj u telefonu koji prodaješ Uključi enkripciju, kod starijih Android uređaja proveri da li je enkripcija aktivna u podešavanjima Uradi fabrički reset, tek nakon svega ovoga resetuj uređaj. Ako i dalje traži lozinku, nešto si propustio