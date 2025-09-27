Slušaj vest

Na parkiralištima supermarketa, dok punite namirnice u prtljažnik ili vraćate kolica, pojedini kradljivci tiho koriste tehnologiju za krađu vašeg vozila. Nema potrebe za razbijanjem prozora ili spajanjem motora – krađa se odvija u nekoliko sekundi, a žrtve često nemaju pojma što se dogodilo dok se ne vrate iz kupovine.

Moderna tehnologija omogućila je razvoj napada poznatog kao "relay attack" ili napad putem relaya. Ova metoda krađe temelji se na krađi signala s vaših ključeva za automobil, čime lopovi mogu otključati i pokrenuti vozilo u doslovno nekoliko sekundi. Ne treba im ništa osim dostupnih uređaja i malo strateškog planiranja.

Kazimieras Urbonas, stručnjak iz internet rgovine tržišta polovnih automobilskih delova Ovoko, jednom od najvećih evropskih online tržišta za polovne autodelove, svedoči o rastućem problemu. Kaže kako je takav način krađe postao prava pošast širom Europe, a vlasnici automobila sve češće prijavljuju gubitak vozila bez da su uopšte primetili da su postali žrtve.

polovni automobili Foto: Tminaz / Alamy / Profimedia

Kako napad putem relaya funkcioniše?

Metoda napada je jednostavna, ali izuzetno efikasna. Dva kriminalca rade u tandemu: jedan od njih stoji uz vaš automobil s uređajem koji može detektovati signal ključeva na udaljenosti od 100 metara, dok drugi partner stoji blizu vas – pretvarajući se da kupuje ili čeka na ulazu u trgovinu.

Kada se približite svom vozilu s ključevima u džepu, uređaj odmah hvata signal i šalje ga dalje svom partneru, koji potom šalje signal vašem automobilu, pretvarajući se da je pravi ključ prisutan. U svega 60 sekundi, automobil je otključan, motor upaljen, a vozilo odvezeno bez ikakvih tragova ili alarma.

Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Velik problem i je zaključavanje s udaljenosti. "Pritiskom tipke na daljinskom upravljaču s druge strane parkirališta šaljete signal vazduhom koji se može presresti", kaže Urbonas. "Većina ljudi nije svesna da pritiskom tipke na daljinskom upravljaču s udaljenosti od 20 ili 30 metara stvaraju priliku za kriminalce. Što ste dalje od automobila, to je signal izloženiji ometanju", dodao je.

Zašto je sistem bez ključeva opasan?

Sistemi za ulazak u vozila bez ključeva dizajnirani su radi praktičnosti, no upravo ta praktičnost stvara sigurnosnu slabost koju kriminalci iskorišćavaju. Ključ u vašem džepu stalno šalje signal vašem automobilu, a lopovi se jednostavno priključe na tu "komunikaciju" i ponavljaju signal prema vozilu.