Apple je iznenadio korisnike objavom da se ogrebotine koje se pojavljuju na iPhone 17 Pro uređajima mogu uspešno ukloniti jednostavnim čišćenjem slanom vodom. Metoda je testirana i pokazala se delotvornom, čak i u slučajevima kada su tragovi delovali kao trajna oštećenja.

Vest je stigla nakon što su društvene mreže preplavile fotografije demonstracionih modela iPhone-a 17 Pro sa vidljivim tragovima habanja, što je izazvalo zabrinutost oko kvaliteta izrade. Apple je brzo reagovao i pojasnio situaciju, ističući da ogrebotine nisu rezultat loših materijala već spoljnih faktora u samim prodavnicama.

Foto: Shutterstock

Ogrebotine nisu ono što mislite

Prema zvaničnom objašnjenju Apple-a, ogrebotine koje su se pojavile na izloženim telefonima u Apple Store prodavnicama nisu zapravo oštećenja površine. U pitanju su tragovi materijala koji se prenose sa MagSafe postolja tokom konstantnog kontakta sa telefonom.

MagSafe mehanizam, koji koristi magnete za brzo bežično punjenje, ostavlja mikroskopske čestice metala na kućištu telefona, što stvara iluziju ogrebanosti. Apple je naglasio da se ti tragovi mogu ukloniti bez ikakvog negativnog uticaja na uređaj ako se koriste prave metode.

Foto: Shutterstock

Nova praksa u Apple prodavnicama širom sveta

Kako bi sprečio dalje širenje negativnih komentara i očuvao reputaciju proizvoda, Apple je brzo uveo dve konkretne mere u svojim prodavnicama. Prva je fizička, dodavanje silikonskog prstena oko MagSafe postolja čime se izbegava direktan kontakt metala sa telefonom.

Ova zaštitna intervencija već je primenjena u nekim radnjama, a korisnici u Japanu su među prvima primetili promene. U novootvorenim prodajnim mestima u Tokiju, izloženi iPhone 17 Pro modeli više ne pokazuju nikakve tragove ogrebotina nakon više dana izloženosti.

Foto: printscreen YT

Slana voda kao neočekivani saveznik

Druga mera tiče se čišćenja. Apple je dao interne smernice svojim prodavcima da koriste kombinaciju standardnog sredstva za čišćenje u kombinaciji sa slanom vodom kako bi uklonili postojeće tragove sa kućišta telefona.

Iako nije otkrivena precizna formula, testovi nezavisnih izvora potvrđuju da metoda funkcioniše. U praksi, slana voda pokazala je bolje rezultate u uklanjanju tragova nego alkohol ili obična voda. Ova jednostavna, ali efektna tehnika vraća uređaj u prvobitno stanje bez oštećenja, što je iznenadilo mnoge korisnike i stručnjake iz industrije.

Foto: Shutterstock

iPhone 17 Pro, moćan ali osetljiv

Za razliku od prethodnih modela, iPhone 17 Pro dolazi sa kućištem od anodiziranog aluminijuma koje omogućava bolju disipaciju toplote, ali je nešto manje otporno na površinske ogrebotine u poređenju sa titanijumom. To ne znači da je kvalitet loš, već da uređaj zahteva pažljivije rukovanje.

Zbog toga se i dalje preporučuje upotreba zaštitnih maski za svakodnevnu upotrebu. Iako je Apple pronašao način da efikasno ukloni tragove sa uređaja, korisnici treba da budu svesni da kućište, iako sofisticirano, nije imuno na svakodnevne izazove.