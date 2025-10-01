Dok ih mnogi korisnici obožavaju, na društvenim mrežama pojavile su se i zabrinutosti zbog potencijalnih zdravstvenih rizika korišćenja bežičnih slušalica

Nekada su bile luksuz, danas su svakodnevni saputnici. Bežične slušalice nosimo svuda, dok hodamo, vežbamo, radimo, razgovaramo. A koliko zaista znamo o tome kako ih pravilno koristiti? Vrlo malo, i to nas često košta pre vremena.

Najčešći kvarovi ne dolaze zbog lošeg kvaliteta, već zbog svakodnevnih navika koje ih tiho uništavaju. Iako prosečno mogu trajati dve do tri godine, mnogi modeli stradaju daleko ranije samo zato što ih koristimo pogrešno.

Foto: printscreen YT

Vrućina i hladnoća - nevidljivi neprijatelji

Bežične slušalice ne podnose ekstremne temperature. Ako ih ostavljaš u pregrejanom automobilu ili ih koristiš napolju na velikoj hladnoći, unutrašnja litijum-jonska baterija trpi hemijske promene koje direktno smanjuju njen kapacitet.

Dok toplota ubrzava propadanje baterije, izlaganje velikom minusu takođe ostavlja posledice, naročito ako se često ponavlja. Iako deluje kao sitnica, način na koji ih čuvaš kad nisu u upotrebi može im bukvalno duplirati vek trajanja.

Foto: Shutterstock

Glasnoća na maksimum je mučenje za drajvere

Pojačavanje zvuka do kraja može ozbiljno oštetiti unutrašnje komponente slušalica. Drajveri, odnosno zvučni moduli u malim bežičnim slušalicama, nisu napravljeni da neprestano rade pod punim opterećenjem pa se zagrevaju i habaju.

Ako stalno moraš da pojačavaš da bi nešto čuo, verovatno problem nije u slušalicama već u njihovom prijanjanju. Zamenom silikonskih nastavaka ili uključivanjem funkcije za poništavanje buke možeš rešiti problem bez uništavanja uređaja.

devojka se drži za uvo i osluškuje zvuke Foto: Shutterstock

Znoj i voda nisu poziv na tuširanje

Iako mnogi modeli imaju određeni nivo otpornosti na vodu, to ne znači da su namenjeni za stalno izlaganje znoju ili vodi. Trening, kiša ili pranje pod česmom ostavljaju trajne posledice na kontakte i spojeve.

Vremenom znoj može nagristi metalne delove, pogotovo ako ih ne prebrišeš odmah nakon korišćenja. Suva, mekana krpa posle svakog treninga može biti razlika između dugotrajnog korišćenja i neispravnih slušalica za par meseci.

Foto: printscreen YT

Prljavština i nepravilan balans korišćenja

Bežične slušalice lako skupljaju nečistoće, prašinu, vlagu i vosak. Ako se ne čiste redovno, mrežice i mikrofoni mogu da se zapuše, što utiče na kvalitet zvuka, funkcionalnost mikrofona i samo punjenje u kutiji.

Takođe, ako koristiš samo jednu slušalicu za pozive, obično istu, njena baterija će se brže trošiti. Naizmenično korišćenje leve i desne strane produžava ravnomerno trajanje baterija i sprečava prerano habanje.

Foto: Shutterstock

Bežične slušalice neće trajati zauvek

Nema potrebe za posebnim alatima ni troškovima, samo pažnja i promena nekoliko sitnih navika. Čuvaj ih od temperature, ne potapaj ih u znoj i vodu, redovno ih čisti i koristi obe strane ravnomerno.

Ako to uradiš, tvoje slušalice neće samo preživeti garanciju, već će te služiti pouzdano i znatno duže od proseka. A uz današnje cene kvalitetnih modela, to je i te kako vredno truda.