Blokiranje brojeva telefona na Android uređajima postaje sve neophodnija funkcija danas kada su spam pozivi sve češći.

Ako koristite Samsung Galaxy ili Google Pixel, uputstva su prilagođena ovim modelima, ali slične opcije su dostupne i za druge Android uređaje.

Foto: Shutterstock

Na Google Pixel telefonima, proces blokiranja broja je integrisan u aplikaciju "Phone by Google". Evo koraka:

Otvorite aplikaciju Phone : Na početnom ekranu ili u meniju aplikacija pronađite i otvorite Phone aplikaciju.

: Na početnom ekranu ili u meniju aplikacija pronađite i otvorite Phone aplikaciju. Pristupite nedavnim pozivima : Kliknite na tab "Recents" da vidite listu nedavnih poziva.

: Kliknite na tab "Recents" da vidite listu nedavnih poziva. Izaberite broj za blokiranje : Pronađite broj koji želite blokirati i kliknite na njega da se otvori dodatni meni.

: Pronađite broj koji želite blokirati i kliknite na njega da se otvori dodatni meni. Blokirajte broj: Kliknite na ikonicu sa tri tačke u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite opciju "Block". Potvrdite svoj izbor tako što ćete ponovo kliknuti na "Block".

Foto: Shutterstock

Blokiranje poziva na Samsung Galaxy uređajima

Samsung Galaxy korisnici imaju slične opcije preko osnovne Phone aplikacije:

Otvorite Phone aplikaciju : Nađite ikonu Phone na uređaju i otvorite je.

: Nađite ikonu Phone na uređaju i otvorite je. Podešavanja aplikacije : Kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu da otvorite meni, a zatim izaberite "Settings".

: Kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu da otvorite meni, a zatim izaberite "Settings". Spam i zaštita ID pozivaoca : U podešavanjima izaberite "Caller ID and Spam Protection".

: U podešavanjima izaberite "Caller ID and Spam Protection". Aktivirajte blokiranje: Uključite opciju na vrhu ekrana da aktivirate blokiranje spam i prevarantskih poziva. Možete odabrati da blokirate sve spam i prevarantske pozive ili samo one koji su kategorisani kao visokorizični.

Mobilni telefon Foto: Shutterstock

Kako prepoznati da li vas je neko blokirao

Na Android uređajima ne postoji direktno obaveštenje da ste blokirani, ali postoji nekoliko znakova koji to mogu nagovestiti.

1. Pozivi uvek idu na govornu poštu

Ako pokušate da pozovete osobu i vaš poziv odmah bude preusmeren na govornu poštu ili se prekine posle jednog kratkog zvona, moguće je da ste blokirani. Naravno, to se može desiti i ako je telefon ugašen ili van mreže, pa nije siguran dokaz sam za sebe.

2. Poruke se ne isporučuju

Na većini Android uređaja i aplikacija za razmenu poruka pojavljuje se obaveštenje o isporuci (npr. “isporučeno” ili dve plave kvačice na WhatsApp-u). Ako vaše poruke duže vreme ostaju bez oznake isporuke, to može značiti da ste blokirani.

Ne javljajte se na sumnjive brojeve Foto: Shutterstock

3. Nema aktivnosti na aplikacijama za dopisivanje

Ako preko aplikacija poput WhatsApp-a, Vibera ili Messengera ne vidite kada je osoba bila poslednji put aktivna, niti možete da vidite promene statusa ili profilne slike, postoji mogućnost da ste blokirani.

4. Nemogućnost dodavanja u grupu

Na nekim aplikacijama (npr. WhatsApp), ako pokušate da dodate osobu u grupni razgovor, a to ne uspe, to je snažan pokazatelj da vas je ta osoba blokirala.

5. Test preko drugog broja ili aplikacije