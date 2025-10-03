Slušaj vest

Od 1. oktobra 2025. godine WhatsApp prestaje da podržava veliki broj starijih telefona koji ne ispunjavaju nove zahteve za softver. Ako tvoj uređaj koristi Android stariji od verzije 5.0 ili iOS stariji od 12, pripremi se da izgubiš pristup popularnoj aplikaciji za poruke. To znači da WhatsApp neće više raditi, nećeš moći da šalješ ili primaš poruke, niti će stizati ažuriranja i sigurnosni zakrpe.

Ova odluka deo je napora WhatsApp-a da unapredi bezbednost i performanse aplikacije. Kako se operativni sistemi razvijaju, stariji uređaji ne mogu da podrže nove funkcije i standarde enkripcije, zbog čega WhatsApp mora da se oprosti od zastarelih modela.

Foto: Shutterstock

Apple uređaji kojima ističe podrška

Za korisnike iPhone-a, promene će biti značajne. iPhone 5 i iPhone 5c, koji ne mogu da nadograde iOS na verziju 12, gube podršku za WhatsApp. iPhone 6 i 6 Plus će ostati kompatibilni samo ako su ažurirani na iOS 12 ili noviji. Korisnici starijih Apple modela koji ne mogu da izvrše ovu nadogradnju treba da razmišljaju o promeni uređaja.

Ovaj prekid pokazuje koliko brzo tehnologija napreduje i koliko je teško održati stariji hardver relevantnim. Za one koji još koriste starije iPhone modele, ovo je jasan znak da je vreme za prelazak na noviji uređaj.

Foto: Shutterstock

Android modeli koji gube pristup WhatsApp-u

Na Android platformi, mnogi popularni modeli telefona takođe gube podršku. Telefoni sa verzijom Androida 4.4 KitKat ili starijom neće moći da koriste WhatsApp nakon oktobra 2025. Ovo se odnosi na neke od najpoznatijih telefona iz ranih 2010-ih, koji više ne zadovoljavaju minimalne zahteve aplikacije.

Uređaji na koje se ovo odnosi su:

Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

Motorola Moto G (prva generacija), Droid Razr HD

Huawei Ascend D2

Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

HTC One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Vlasnici ovih telefona treba da razmotre nadogradnju softvera ili prelazak na noviji uređaj kako bi nastavili da koriste WhatsApp bez problema.

Foto: Shutterstock

Kako proveriti da li tvoj telefon ostaje kompatibilan

Ako nisi siguran da li tvoj telefon može da koristi WhatsApp i nakon oktobra, lako je proveriti.

Na Android uređajima otvori Podešavanja > O telefonu > Informacije o softveru i pogledaj verziju Androida. Ako je verzija niža od 5.0, telefon neće biti podržan.

Na iPhone uređajima idi u Podešavanja > Opšte > Informacije i proveri verziju iOS-a, koja mora biti 12 ili novija.

Redovna provera verzije softvera je važna, jer nekada postoje dostupna ažuriranja koja mogu produžiti kompatibilnost uređaja. Tako možeš izbeći neprijatna iznenađenja kada aplikacija prestane da radi.

Foto: Shutterstock

Kako se pripremiti za promene

Ako tvoj telefon gubi podršku za WhatsApp, nemoj čekati poslednji trenutak. Prvo napravi rezervnu kopiju svojih poruka u Google Drive ili iCloud, kako ne bi izgubio važne razgovore. Ako je moguće, odmah instaliraj dostupna ažuriranja sistema da bi ostao kompatibilan.

Ukoliko nije moguće nadograditi softver, najbolje je planirati kupovinu novijeg telefona koji podržava najnovije verzije Androida ili iOS-a. Korišćenje WhatsApp-a na nepodržanim uređajima nije samo neprijatno, već može ugroziti i sigurnost i izazvati kvarove ili padove aplikacije. Pripremi se na vreme da bi ostao povezan i siguran.